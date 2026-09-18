Ela conduziu IPO, M&A e liderou 5 mil pessoas: os 37 anos de carreira da CFO Denise Francisco (Denise Francisco/Arquivo Pessoal)
Jornalista
Publicado em 18 de setembro de 2026 às 16h18.
Denise Francisco não começou em finanças. Formou-se engenheira química, passou dois anos analisando investimentos em novos negócios e fez mestrado em engenharia de produção com foco em projetos industriais. Quando o Plano Collor interrompeu o fluxo de investimento produtivo no país, ela migrou para o mercado financeiro e entrou no banco de investimento do Banco Nacional. Foi dessa virada que nasceram quase quatro décadas de carreira.
"Ali eu comecei a entender o que era a gestão financeira de uma empresa", diz ela, recordando como aprendeu a lidar com estruturas de capital distintas, de negócios de dono a multinacionais em que a decisão não passava pelo Brasil.
Ao perceber que precisaria de repertório técnico para sustentar a posição, fez uma pós-graduação em mercado de capitais e, em seguida, um MBA em finanças. O objetivo era entender como o C-level decide. Em 2000 foi transferida do Rio para São Paulo, no BBVA, e um ano depois assumiu uma diretoria.
Passou a ter time próprio, responsabilidade pela área administrativa e metas negociadas com a tesouraria, as áreas de produto e a operação de Nova York. Foi também quando descobriu que gostava de gestão de pessoas, não apenas de negócios.
Quer ocupar posições estratégicas em finanças? O MBA Executivo em Finanças da Saint Paul tem 496 horas e vai de cenário macroeconômico a valuation, com aulas aos sábados e certificado reconhecido pelo MEC. Conheça o programa!
Depois da compra do BBVA pelo Bradesco, ela participou da montagem de uma estrutura para atender clientes brasileiros interessados na Europa. Pouco depois, com dois filhos pequenos, aceitou deixar o mercado financeiro para atuar como executiva de finanças em uma empresa de açúcar e etanol.
Passou a executar o que antes apenas oferecia aos clientes. Estruturou o financiamento de um projeto greenfield, endereçou a sucessão de uma companhia já na terceira geração, com mais de 140 acionistas, e preparou o negócio para a abertura de capital.
Conduziu roadshow na Europa, nos Estados Unidos e no Canadá, contratou assessores, selecionou escritórios de advocacia e montou a área de relações com investidores. No período, cursou também um MBA em fusões e aquisições, que abriu espaço para operações de consolidação.
Voltou ao banco como senior banker de agronegócio no Santander e, na sequência, assumiu uma companhia muito alavancada após a crise de 2008.
Nessa operação implantou ERP, integrou dados, montou conselho consultivo, atraiu investidor, estruturou o valuation e liderou uma equipe de 5 mil pessoas, com jurídico, comunicação, suprimentos e gestão patrimonial sob sua responsabilidade. Foi a primeira diretora estatutária de fora da família de controle na empresa.
Depois vieram infraestrutura e energia. Em um fundo de private equity, participou da compra de ativos em recuperação judicial, montou escritório e time do zero, conduziu o handover contratual e negociou revisão tarifária junto à Aneel, em parceria com Eletronorte e Eletrobras.
Finanças exige base técnica e visão de negócio. O MBA Executivo em Finanças da Saint Paul reúne mercado de capitais, derivativos, gestão de riscos, reforma tributária e valuation em formato presencial com transmissão ao vivo. Veja o conteúdo completo aqui!
Desde 2017 ela acumula assentos em conselhos de administração, incluindo duas joint ventures no setor de transmissão de energia. A distinção entre os papéis é clara na sua leitura: o executivo executa o plano estratégico e lidera o time; o conselho faz as perguntas que faltam, estrutura a governança e sustenta a agenda de longo prazo, incluindo formação de sucessores e retenção de talentos.
"A missão do conselho é trazer as perguntas necessárias para o processo de tomada de decisão, o que falta na empresa que os executivos ainda não estão vendo."
Em um processo de desinvestimento conduzido com seis players estratégicos, o valor gerado na saída foi dez vezes o investido na aquisição original. Desde 2016 atua também como mentora executiva de profissionais em transição para o C-level.
Para ela, o transacional já está praticamente todo robotizado. O que permanece é a capacidade de analisar, criticar, questionar e construir cenários a partir do que já foi executado.
A inteligência de dados é crítica para o CFO, e a parceria com a área de tecnologia deixou de ser opcional. O raciocínio vale também para relações com investidores, onde a IA ajuda a mapear como o investidor decide e em que momento compra ou vende. A consequência prática é a formação de times orientados a dados, em vez de equipes dedicadas a processos repetitivos.
O conselho é direto: "Busque bons mentores, trabalhe com quem admira e não atue sem propósito". Denise também destaca a importância de manter a formação em movimento. Ela nunca ficou mais de dois anos sem estudar, passou por IBGC, programas de CEO na FGV, Columbia, Stanford e Bocconi, e segue em educação executiva.
A formação, no seu argumento, é o que dá segurança para se posicionar e ser ouvida, especialmente para mulheres em áreas historicamente masculinas.
O MBA Executivo em Finanças da Saint Paul é voltado a líderes com graduação completa e experiência profissional relevante, com início em setembro. Matrículas abertas. Inscreva-se aqui!