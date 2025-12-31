As 5 criptomoedas com as maiores altas no ano de 2025

O mercado de criptomoedas teve um 2025 de altos e baixos, com uma volatilidade intensa em meio a um cenário macroeconômico incerto que acabou derrubando boa parte dos ativos do setor no último trimestre. Mesmo assim, algumas das principais e mais conhecidas criptos do setor conseguiram terminar o ano com valorizações expressivas.

A partir dos dados do site CoinMarketCap levando em conta apenas criptomoedas com capitalização de mercado de mais de US$ 1 bilhão, as cinco maiores altas no ano envolvem valorização de mais de 800%, destoando de ativos de maior destaque como o bitcoin e o ether. A métrica permite excluir criptoativos mais voláteis, como criptomoedas meme, que podem alternar entre ganhos e perdas expressivos rapidamente.

ZCash

Entre o grupo das maiores criptomoedas do mercado, a maior valorização foi da ZCash. Com uma alta acumulada em 2025 de 806,23% o ativo liderou o setor cripto e conseguiu reverter anos consecutivos de desempenho negativo. O projeto é uma das principais criptomoedas de "privacidade" do mundo.

As criptomoedas de privacidade são ativos usados para dificultar a identificação dos donos das criptomoedas e dos ativos em si. Por isso, acabaram sendo utilizadas nos últimos anos por grupos de hackers e outros criminosos, além de usuários comuns do mercado cripto.

A ZCash foi diretamente beneficiada pela mudança neste ano na presidência da SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, e pela nova postura das autoridades dos Estados Unidos em relação a esses ativos, abandonando processos e ameaças contra esses projetos nos últimos anos. Com isso, investidores voltaram ao projeto, permitindo sua disparada.

Monero

A segunda criptomoeda com a maior alta de 2025 foi a Monero, que acumulou ganhos de 126,58% no ano. O projeto também faz parte do grupo de criptomoedas de privacidade e foi beneficiado pela mesma mudanças de cenário regulatório nos Estados Unidos que impulsionou a ZCash.

Um dos maiores ganhos para o ativo ocorreu no mês de abril, quando um grupo de hackers foi acusado de ter usado a criptomoeda para a conversão de outras criptos roubadas em um ataque hacker. O ativo também enfrentou uma redução de liquidez no ano, com a retirada de circulação em corretoras centralizadas, o que facilitou movimentos de preço mais expressivos.

OKB

A OKB teve a terceira maior alta entre as criptomoedas com mais de US$ 1 bilhão em valor de mercado. O token nativo da corretora de criptomoedas OKX acumulou ganhos de 121,66% no ano de 2025, refletindo decisões estratégicas da exchange para o projeto.

Em agosto deste ano, a OKX anunciou a decisão de reduzir significativamente a oferta em circulação do OKB como forma de valorizar a criptomoeda. A medida acabou sendo bem-sucedida, abrindo espaço para uma alta expressiva já nas semanas seguintes, em um movimento que se estendeu pelos meses seguintes do ano.

Ao todo, a OKX realizou a "queima" de 65,26 milhões de unidades do ativo, que seriam equivalentes a US$ 7,6 bilhões (R$ 40 bilhões, na cotação atual). O montante equivale a mais de 50% de toda a oferta do OKB. A "queima" é um processo de eliminação de unidades de uma cripto, retirando as unidades de circulação.

PAX Gold

Algumas criptomoedas também foram beneficiadas pela disparada em 2025 de outros ativos. Foi o caso da PAX Gold, que ocupa a quarta posição na lista com uma valorização de 65,42%. O token é uma stablecoin, criptomoeda pareada a outro ativo. Neste caso, a PAX Gold acompanha a cotação do ouro.

Por causa disso, o projeto acabou sendo diretamente beneficiada pela valorização intensa do ativo ao longo deste ano. Um ativo de proteção tradicional entre investidores, o ouro bateu novos recordes de preço em 2025, atraindo investidores com aversão a riscos e cautela diante da complexidade dos cenários macroeconômico e geopolítico atuais.

Como o preço da PAX Gold deve sempre ser o mesmo que o do ouro, a criptomoeda acabou tendo a mesma valorização no ano de 2025, chegando ao topo dos ganhos no mercado.

Tether Gold

A quinta posição na lista é da Tether Gold, outra criptomoeda que também é pareada ao preço do ouro. O ativo teve a mesma trajetória que a PAX Gold, acumulando uma valorização de 65,32% no ano. As duas stablecoins são as maiores do mercado pareadas ao ouro, e por isso contam com capitalizações de mais de US$ 1 bilhão.

A presença das duas criptomoedas na lista de maiores valorizações do ano também reforça um 2025 desafiador para a maior parte do mercado cripto, com ativos importantes como o bitcoin e o ether chegando ao final do ano praticamente no zero a zero e devolvendo boa parte dos ganhos conquistados.

