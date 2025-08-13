Criptomoeda OKB salta 130% após R$ 40 bilhões em unidades desaparecerem do mercado

A criptomoeda OKB é o grande destaque do mercado nesta quarta-feira, 13, liderando com folga as altas entre os 100 maiores ativos do setor. O token teve um dos piores desempenhos no mês de julho, mas reverteu completamente o quadro e agora dispara mais de 130% após uma mudança importante no projeto.

Dados da plataforma CoinGecko indicam que o OKB acumula uma valorização de 135% nas últimas 24 horas, com a maior alta do setor. A diferença em relação ao segundo colocado é expressiva: a criptomoeda Sei registra alta de 15% no mesmo período. A disparada nas últimas horas representa quase toda a alta acumulada do ativo no ano.

A forte valorização ocorreu logo depois da corretora de criptomoedas OKX, que é a criadora do ativo, anunciar uma das maiores "queimas" da história do mercado. O processo envolve a eliminação de unidades de uma criptomoeda, que deixam de existir.

A OKX anunciou a queima de 65,26 milhões de unidades do ativo, que seriam equivalentes a US$ 7,6 bilhões (R$ 40 bilhões, na cotação atual). O montante equivale a mais de 50% de toda a oferta do OKB, o que acabou gerando uma mudança repentina na sua oferta.

A medida foi suficiente para fazer o valor do ativo triplicar, já que, na prática, o preço anterior se baseava em um total de unidades que não existe mais. Além da queima, a OKX definiu que a criptomoeda terá um limite de oferta de 21 milhões de unidades, o mesmo limite do bitcoin.

Todas as unidades "queimadas" pertenciam à própria OKX e faziam parte da reserva que a corretora mantinha. O volume negociado da OKB chegou a disparar 13.000% após o anúncio, com US$ 723 milhões negociados por investidores que reagiram à novidade.

A estratégia foi semelhante à realizada todo trimestre pela criptomoeda BNB, que figura atualmente na lista das 5 maiores criptos do mercado. A cada três meses, o projeto realiza uma queima de unidades, evitando que ocorra um excesso de oferta no mercado.

Apesar da forte alta momentânea, a continuidade dessa valorização ainda deve depender da capacidade da OKB de atrair investidores e casos de uso que justifiquem o seu valor. Para conseguir isso, a OKX disse que planeja aumentar a velocidade das transações da rede do ativo e reduzir taxas que os usuários precisam pagar nas operações.

