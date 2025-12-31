As 5 criptomoedas com as maiores quedas no ano de 2025

O mercado de criptomoedas chega ao fim de 2025 com um ano marcado por uma volatilidade significativa e uma montanha-russa de preços, com alguns dos principais ativos do ano devolvendo boa parte dos ganhos obtidos. Nesse cenário, algumas criptos tiveram perdas ainda maiores.

A partir dos dados do site CoinMarketCap levando em conta apenas criptomoedas com capitalização de mercado de mais de US$ 1 bilhão, as cinco maiores quedas no ano envolvem perdas de mais de 70%. A métrica permite excluir criptoativos mais voláteis e menores, que podem alternar entre ganhos e perdas expressivos rapidamente.

Aptos

Lançada em 2022, a Aptos termina 2025 com mais um ano desafiador para o projeto. A criptomoeda acumulou uma perda de 80,5%, liderando as quedas entre os ativos com capitalização de mercado de mais de US$ 1 bilhão. O projeto é uma rede blockchain de primeira camada criado por desenvolvedores envolvidos no projeto já encerrado da Meta de criar uma cripto própria.

Desde o seu lançamento há mais de três anos, o projeto tem tido dificuldades para competir com redes blockchain maiores e mais consolidadas na atração de investidores, desenvolvedores e capital em circulação. A recuperação da Ethereum neste ano e a consolidação da Solana como grande concorrente da rede acabaram reduzindo o espaço de crescimento do projeto.

Além disso, a Aptos não contou com mudanças significativas em 2025, com a falta de novidade eliminando a chance de novas narrativas e teses impulsionarem o preço da criptomoeda neste ano.

Pepe

Uma das mais famosas criptomoedas meme do mercado, a presença da Pepe na lista de maiores quedas do ano ilustra o 2025 negativo que o segmento teve, após um início de ano marcado por uma intensa euforia entre investidores e altas expressivas. Meses depois, o ativo acabou acumulando uma desvalorização de 79,48%.

A queda da Pepe foi tão intensa que o ativo acabou perdendo a sua posição como a terceira maior criptomoeda meme do mercado, sendo superada pela MemeCore. Conhecidas pela volatilidade significativa, as memecoins acabaram perdendo fôlego a partir do segundo semestre e despencaram, ficando com um saldo negativo no ano.

Ethena

A criptomoeda Ethena ocupa a terceira posição na lista, com uma perda acumulada em 2025 de 77,71%. Lançado em 2024, o projeto teve um primeiro ano positivo, mas acabou perdendo espaço neste ano, mostrando as dificuldades de consolidação e distinção em um mercado com uma diversidade crescente de iniciativas.

No caso da Ethena, o grande fator por trás da sua queda foi uma liberação de um número significativo de unidades do ativo em novembro. As criptomoedas estavam bloqueadas desde o lançamento do projeto, e a liberação acabou gerando um aumento repentino de oferta, derrubando os preços. A liberação também ocorreu em um momento de perdas expressivas no mercado, piorando o quadro.

Polygon

Apesar de ainda ser um projeto relevante no mercado de criptomoedas, a Polygon chega ao fim de 2025 em um cenário desafiador. O ativo acumulou perdas de 77,49% no ano e acabou registrando a quarta maior queda. O desempenho reflete uma dificuldade do blockchain de competir com redes como a Ethereum e a Solana.

O projeto chegou a ganhar um espaço expressivo no mercado entre 2022 e 2023, surfando a onda do mercado em torno de projetos de NFTs e atraindo grandes empresas que estavam interessadas na tecnologia. A perda de espaço dessas iniciativas obrigou a rede a se reinventar, com um novo foco em stablecoins.

Apesar disso, a nova estratégia da Polygon ainda não se refletiu em uma valorização da sua criptomoeda nativa. Enquanto o mercado aguarda por sinais de um retorno do projeto, o ativo segue operando em queda.

Worldcoin

Fechando a lista, a criptomoeda Worldcoin chegou ao fim de 2025 com uma queda acumulada de 76,66%. O ativo é a cripto nativa do projeto World, iniciativa de identidade digital global lançada por Alex Blania e Sam Altman, atual líder da OpenAI, a dona do ChatGPT.

O World chegou a anunciar e implementar uma série de mudanças no início de ano, com um reposicionamento e um esforço para atrair mais usuários e expandir a base atual do projeto. Mesmo assim, a iniciativa teve dificuldades para ganhar tração e traduzir as mudanças em uma valorização.

