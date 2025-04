Criptomoeda Monero dispara 50% após movimentação 'suspeita' de R$ 1,8 bilhão

A Monero é um dos destaques positivos do mercado cripto nesta segunda-feira, 28. A criptomoeda chegou a saltar mais de 50%, em um movimento que intrigou analistas e foi atribuído a uma movimentação "suspeita" de US$ 330 bilhões (R$ 1,8 bilhão, na cotação atual) envolvendo o ativo.

Após a forte alta, o investigador de redes blockchain ZachXBT compartilhou dados que mostravam que a disparada coincidiu com uma operação de conversão de criptomoedas no XMR, o token da Monero. Segundo o investigador, o montante pode estar ligado a um ataque hacker.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuita

Ele disse que o valor pode ter sido obtido de uma "vítima potencial" de um ataque, em uma operação para lavagem dos fundos, dificultando a identificação. Os responsáveis pela conversão teriam realizados seis operações diferentes, trocando os ativos originais para o XMR.

A operação fez com que a demanda pela criptomoeda da Monero tivesse uma alta expressiva e repentina. Sem alterações na sua oferta, o valor do ativo acabou disparando, levando à forte valorização. O ativo devolveu parte dos ganhos, mas segue com uma alta de mais de 10%, segundo o CoinGecko.

O ativo chegou à casa dos US$ 317, o maior preço desde abril de 2024. Atualmente, o XMR está cotado em US$ 255. A nova alta ajudou a consolidar o ativo na posição de número 30 entre as maiores criptomoedas do mundo em termos de capitalização, ainda segundo o CoinGecko.

Outro fator que pode ter contribuído para a forte valorização com a pressão de demanda foi a decisão nos últimos meses de corretoras centralizadas que retiraram a disponibilidade do token para seus investidores. A medida reduziu a liquidez do token, facilitando movimentos de preços expressivos.

As exchanges que decidiram retirar a oferta do XMR citaram preocupações em torno do uso da criptomoeda por criminosos. A Monero é conhecida por priorizar a privacidade dos seus usuários, o que dificulta a identificação de movimentações e investidores.

Por causa disso, o ativo tem sido cada vez mais usado para pessoas que querem apagar os seus rastros e evitar a identificação por autoridades. A movimentação desta segunda-feira, ao que tudo indica, foi mais um exemplo desse caso de uso.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok