Arbitrum revela quando vai liberar R$ 6 bilhões em criptomoedas para o mercado

Os responsáveis pelo blockchain Arbitrum revelaram nesta semana que a rede passará por uma liberação de US$ 1,2 bilhão (R$ 5,96 bilhões, na cotação atual) em unidades da sua criptomoeda própria em março de 2024. Lançada neste ano, a cripto ARB é a 39ª maior do mercado, com uma capitalização total de US$ 1,38 bilhão, de acordo com dados do CoinGecko.

Atualmente, a rede é uma das maiores do mercado, contando com 2,4 milhões de endereços até o final de junho, segundo dados da plataforma Nansen. O projeto é um blockchain de segunda camada ligado à Ethereum e busca oferecer mais escalabilidade e velocidade para projetos no mundo cripto.

Apesar de existir desde 2018, o blockchain lançou sua criptomoeda própria apenas neste ano, em março. Entretanto, o ativo estreou já configurando entre os 40 maiores do mercado, mostrando a importância do projeto. O ARB chegou a ser distribuído gratuitamente para mais de 600 mil endereços de usuários da rede.

Entretanto, o blockchain também usou uma medida de bloqueio de cerca de 5 bilhões de unidades do ativo, que serão liberados ao longo dos próximos anos. Uma parte - 1,11 bilhão - será destravada em março de 2024. Em geral, esses tokens são de investidores iniciais do projto.

O bloqueio de criptomoedas é usado principalmente como uma forma de evitar que esses investidores - que em geral possuem grandes quantidades do ativo - realizem grandes vendas repentinas, que gerariam desvalorizações significativas. Já o destravamento permite que os investidores, se quiserem, possam realizar seus lucros.

Por causa disso, as liberações costumam ser eventos que geram alta volatilidade nos preços do ativo, incluindo nos dias anteriores, já que investidores costumam projetar possíveis perdas e ganhos e realizam movimentações. Por isso, a criptomoeda ARB deverá enfrentar turbulências nos preços nos próximos meses.

O que é o ARB?

O ARB é a criptomoeda nativa do Arbitrum. Ele é usado como um token de governança, ou seja, seus detentores podem participar das votações sobre o futuro de projetos envolvendo a rede, a Arbitrum One e a Arbitrum Nova, incluindo atualizações e novas funciondalidades.

Até o momento, não há a intenção de transformar o ARB em um token usado também em pagamentos de taxas de transação no blockchain. Ao todo, são 10 bilhões de unidades de ARB que foram criadas, sendo que cerca de 44,5% foi distribuído para investidores e conselheiros originais do projeto.

A Arbitrum já abriga diversos projetos em seu ecossistema, incluindo corretoras descentralizadas de criptomoedas. Ao mesmo tempo, o blockchain vem enfrentando competição de outras alternativas de segunda camada, em especial o Optimism.

Sabia que você pode investir em Ethereum, Optimism e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok