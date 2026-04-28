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Novo teaser de 'Toy Story 5' mostra Woody e Buzz diante de 'ameaça'

Nova prévia da Pixar revela imagens inéditas e destaca o principal conflito do filme: a disputa entre brinquedos e tecnologia pela atenção das crianças

'Toy Story 5': maior rival dos brinquedos agora é a tecnologia (Disney/Pixar/Divulgação)

'Toy Story 5': maior rival dos brinquedos agora é a tecnologia (Disney/Pixar/Divulgação)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 28 de abril de 2026 às 20h33.

A Pixar divulgou um novo teaser de "Toy Story 5" e apresentou imagens inéditas da animação, oferecendo um vislumbre mais claro do que será o principal conflito do próximo capítulo da franquia. A prévia reforça que o filme vai colocar Woody, Buzz e os outros brinquedos diante de um rival bem diferente dos anteriores: a tecnologia.

Brinquedos x dispositivos eletrônicos

O teaser reforça que a nova trama vai explorar a disputa entre brinquedos tradicionais e dispositivos eletrônicos pela atenção das crianças. A ideia parte de uma mudança simples, mas bastante atual: brinquedos tradicionais estão sendo substituídos por tablets e telas.

Bonnie, agora mais velha, estará no centro dessa mudança. A personagem passa a demonstrar interesse por um novo dispositivo chamado LilyPad, um tablet infantil que surge como símbolo dessa transformação no comportamento das crianças. Para os brinquedos, isso representa uma ameaça mais silenciosa do que qualquer vilão anterior, mas talvez mais difícil de enfrentar.

Novos personagens

Além de Woody, Buzz e Jessie, demais brinquedos como Sr. e Sra. Cabeça de Batata, Rex e Porquinho também voltam às telonas.

Entre as novidades estão LilyPad, o tablet infantil que desvia a atenção de Bonnie e Smarty Pants, brinquedo educativo com voz do comediante Conan O’Brien.

Dirigida por Andrew Stanton, o novo filme tem estreia marcada para o dia 18 de junho de 2026.

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