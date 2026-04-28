Novo teaser de 'Toy Story 5' mostra Woody e Buzz diante de 'ameaça'

A Pixar divulgou um novo teaser de "Toy Story 5" e apresentou imagens inéditas da animação, oferecendo um vislumbre mais claro do que será o principal conflito do próximo capítulo da franquia. A prévia reforça que o filme vai colocar Woody, Buzz e os outros brinquedos diante de um rival bem diferente dos anteriores: a tecnologia.

New look at ‘TOY STORY 5’. Toys vs Technology!! I don’t care what anyone says this movie looks fantastic and the animation is beautiful. (Via: @EW) #ToyStory #ToyStory5 #Pixar #Disney pic.twitter.com/9BZNX6hO45 — Bella (🍿🫶🏾Cinematically Emotional) (@BellaLoveNote) April 28, 2026

Brinquedos x dispositivos eletrônicos

O teaser reforça que a nova trama vai explorar a disputa entre brinquedos tradicionais e dispositivos eletrônicos pela atenção das crianças. A ideia parte de uma mudança simples, mas bastante atual: brinquedos tradicionais estão sendo substituídos por tablets e telas.

New teaser for ‘TOY STORY 5’. A standoff for toys vs technology. pic.twitter.com/Paa8560jjM — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) April 28, 2026

Bonnie, agora mais velha, estará no centro dessa mudança. A personagem passa a demonstrar interesse por um novo dispositivo chamado LilyPad, um tablet infantil que surge como símbolo dessa transformação no comportamento das crianças. Para os brinquedos, isso representa uma ameaça mais silenciosa do que qualquer vilão anterior, mas talvez mais difícil de enfrentar.

Novos personagens

Além de Woody, Buzz e Jessie, demais brinquedos como Sr. e Sra. Cabeça de Batata, Rex e Porquinho também voltam às telonas.

Entre as novidades estão LilyPad, o tablet infantil que desvia a atenção de Bonnie e Smarty Pants, brinquedo educativo com voz do comediante Conan O’Brien.

Dirigida por Andrew Stanton, o novo filme tem estreia marcada para o dia 18 de junho de 2026.