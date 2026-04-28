Bitcoin de graça: empresa envia criptomoeda a usuários para promover carteira

A Tether, emissora da maior stablecoin do mundo, o USDT, criou uma “torneira de bitcoin” para promover a sua carteira digital. Com ela, está enviando uma pequena quantidade de frações de BTC para os usuários.

Em seu perfil oficial na rede social X (Twitter), o CEO da Tether, Paolo Ardoino, promoveu a ferramenta, que remonta às antigas “bitcoin faucets”, que davam até 5 bitcoins de graça para quem resolvesse um simples “captcha” para provar que não era um robô.

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Hoje, com cada BTC negociado em torno de US$ 76 mil (o equivalente a R$ 378.480), a “torneira” não é nem de longe tão generosa. Usuários reportaram o recebimento de 0,00000132 bitcoin ao participar da promoção da Tether. O montante equivale a aproximadamente US$ 0,10.

Já quem pegou as antigas "faucets" em 2010, se não vendeu as criptomoedas que recebeu, viu esses 5 BTCs saírem de centavos para quase R$ 2 milhões atualmente.

Valor baixo desanima

Nas redes sociais, usuários ironizaram o valor. O perfil Crstn, por exemplo, disse que quem receber os bitcoins da Tether deve segurá-los e não vender, pois quando o bitcoin estiver a US$ 1 milhão por unidade, a fração valerá a “fortuna” de US$ 1. Outros usuários disseram que será possível comprar metade de um chiclete com a quantidade de bitcoin recebida.

Apesar da ironia, a promoção gerou bastante engajamento e muitas pessoas apareceram na publicação compartilhando o endereço das suas carteiras para receber a fração de bitcoin.

A Tether informou que a promoção é temporária e que fechará a “torneira” em breve.

Tether Wallet

A promoção foi feita para promover a nova ferramenta da Tether, sua carteira digital de autocustódia, que permite que usuários armazenem, enviem e recebam stablecoins emitidas pela empresa e bitcoin. A carteira foi lançada no dia 14 deste mês.

De acordo com a companhia, o objetivo da plataforma é ampliar a inclusão financeira para pessoas não bancarizadas ou que tenham dificuldade de acessar o sistema financeiro tradicional.

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