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Bitcoin de graça: empresa envia criptomoeda a usuários para promover carteira

Promoção da Tether remonta aos "bitcoin faucets" de 2010, mas não é nem de longe tão generosa quanto os sites que davam o ativo para quem resolvia um captcha

(envato/Reprodução)

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Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 28 de abril de 2026 às 15h53.

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A Tether, emissora da maior stablecoin do mundo, o USDT, criou uma “torneira de bitcoin” para promover a sua carteira digital. Com ela, está enviando uma pequena quantidade de frações de BTC para os usuários.  

Em seu perfil oficial na rede social X (Twitter), o CEO da Tether, Paolo Ardoino, promoveu a ferramenta, que remonta às antigas “bitcoin faucets”, que davam até 5 bitcoins de graça para quem resolvesse um simples “captcha” para provar que não era um robô.  

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Hoje, com cada BTC negociado em torno de US$ 76 mil (o equivalente a R$ 378.480), a “torneira” não é nem de longe tão generosa. Usuários reportaram o recebimento de 0,00000132 bitcoin ao participar da promoção da Tether. O montante equivale a aproximadamente US$ 0,10.  

Já quem pegou as antigas "faucets" em 2010, se não vendeu as criptomoedas que recebeu, viu esses 5 BTCs saírem de centavos para quase R$ 2 milhões atualmente.  

Valor baixo desanima 

Nas redes sociais, usuários ironizaram o valor. O perfil Crstn, por exemplo, disse que quem receber os bitcoins da Tether deve segurá-los e não vender, pois quando o bitcoin estiver a US$ 1 milhão por unidade, a fração valerá a “fortuna” de US$ 1. Outros usuários disseram que será possível comprar metade de um chiclete com a quantidade de bitcoin recebida.  

Apesar da ironia, a promoção gerou bastante engajamento e muitas pessoas apareceram na publicação compartilhando o endereço das suas carteiras para receber a fração de bitcoin.  

A Tether informou que a promoção é temporária e que fechará a “torneira” em breve.  

Tether Wallet 

A promoção foi feita para promover a nova ferramenta da Tether, sua carteira digital de autocustódia, que permite que usuários armazenem, enviem e recebam stablecoins emitidas pela empresa e bitcoin.  A carteira foi lançada no dia 14 deste mês. 

De acordo com a companhia, o objetivo da plataforma é ampliar a inclusão financeira para pessoas não bancarizadas ou que tenham dificuldade de acessar o sistema financeiro tradicional.  

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