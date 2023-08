Títulos públicos de bitcoin em El Salvador disparam 70%, vencem críticos e atraem JPMorgan

El Salvador é um dos países mais conhecidos e avançados no mundo em termos de adoção de criptomoedas. Em 2021, o governo do presidente Nayib Bukele tornou o bitcoin uma das moedas de curso legal do país. Já neste ano, a administração emitiu títulos de dívida pública em bitcoin. Inicialmente, a medida rendeu críticas e afastou compradores. Agora, porém, grandes instituições do mercado se voltaram para esses produtos.

De acordo com a Bloomberg, gigantes do mercado como o JPMorgan, Eaton Vance e PGIM Fixed decidiram adquirir esses títulos ou recomendá-los para seus clientes. O motivo é o alto rendimento no acumulado de 2023: nos últimos meses, ele acumula um retorno de mais de 70%, superando títulos em dólar e de países emergentes.

O resultado reflete a valorização do próprio bitcoin. Apesar de enfrentar um quadro de lateralidade nas últimas semanas, o ativo acumula ganhos que rondam a casa dos 80%, superando diversos ativos mais tradicionais no mercado. Agora, os títulos de El Salvador surgiram como uma opção de investimento nesse ativo.

Entretanto, o quadro atual é bem diferente do observado no primeiro semestre, quando os títulos foram emitidos. À época, os papéis chegaram a ficar algumas semanas sem atrair um único investidor, o que parecia sugerir que a meta de El Salvador de arrecadar US$ 1 bilhão com a estratégia poderia fracassar.

A decisão também rendeu críticas de instituições financeiras consagradas e empresas de análise de crédito. Antes disso, em fevereiro de 2022, a Fitch chegou a rebaixar a classificação de risco do país, e um dos motivos citados foi a adoção do bitcoin como moeda legal.

O principal motivo das críticas é a alta volatilidade do bitcoin. Por isso, há o temor de respaldar um título de dívida com a criptomoeda, o que poderia tornar o investimento mais arriscado e afastar investidores. Os títulos de dívida são uma forma dos governos venderem sua dívida para sustentar os gastos da administração.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto.

Bitcoin em El Salvador

El Salvador foi o primeiro país do mundo a adotar o bitcoin como moeda de curso legal em 2021. Desde então, sob o governo do presidente Nayib Bukele, o país utiliza o investimento na criptomoeda como estratégia de tesouraria e já desenvolveu uma série de iniciativas com bitcoin, incluindo a mineração com energia geotérmica de vulcões.

De acordo com a Bloomberg, o país possui atualmente 2.546 BTC, no valor de aproximadamente US$ 76,6 milhões. A medida ainda atraiu turistas para o local, que conta com uma “praia bitcoin” e aproveita a criptomoeda como temática para atrair visitantes.

Apesar disso, reportagens mostraram que os moradores locais ainda encontram dificuldades para adotar a criptomoeda, com uma resistência para aderir ao ativo como uma moeda de uso cotidiano, em pagamentos e transações. Além disso, pesquisas apontam que muitos veem a medida como um "fracasso". Do ponto de vista de investimentos, porém, a decisão de Bukele ainda tem rendido bons frutos.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok