Criptomoedas estendem perdas com petróleo acima de US$ 100 e decepção na OpenAI

As altcoins, criptomoedas que não são o bitcoin, operam em queda nesta terça-feira, 28, sofrendo com a piora do cenário macroeconômico em meio a mais uma forte alta do petróleo. A commodity sobe 4%, sendo negociada a US$ 100,26 o barril.

Também no radar, a empresa de inteligência artificial OpenAI, responsável pelo ChatGPT, reportou um crescimento de receita e de novos usuários abaixo do esperado. O resultado trouxe preocupações acerca da capacidade da companhia de arcar com seus elevados gastos com data-centers.

Empresas de IA e alta tecnologia geralmente têm uma forte correlação com o desempenho das criptomoedas. Embora a OpenAI não tenha capital aberto, notícias sobre ela costumam impactar o setor de IA como um todo.

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Às 10h17 (horário de Brasília), o ether, moeda digital da rede Ethereum, cai 2,2% em 24 horas, a US$ 2.265, uma variação no mesmo sentido e intensidade da que é registrada pelo bitcoin.

Nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de ether à vista que operam nas bolsas americanas, ontem foi registrado um saldo líquido negativo de US$ 50,4 milhões.

Os dois principais responsáveis pela saída de recursos foram o FETH, da Fidelity, com US$ 48,4 milhões de excesso de vendas de cotas em relação às compras; e o ETHA, da BlackRock, com US$ 13,8 milhões.

Altcoins pressionadas

Ainda entre as principais altcoins, o BNB, token da Binance Smart Chain, tem queda de 0,8%, a US$ 621,62; o XRP, token de pagamentos internacionais utilizado pela Ripple, registra perdas de 2,3%, a US$ 1,38; e a solana recua 2,1%, a US$ 83,35.

Na opinião de Rony Szuster, head de research do Mercado Bitcoin, o mercado de altcoins continua em compressão, com movimentos majoritariamente negativos e altamente correlacionados ao bitcoin.

“A ausência de diferenciação relevante entre ativos reforça um cenário de seletividade reduzida, com exceção de narrativas pontuais que ainda geram movimentos isolados, sem impacto estrutural no segmento”, aponta.

Agenda macro

Fora os fatores do dia, Matheus Parizotto, analista-chefe de research da Mynt, destaca que a agenda macroeconômica pesada também contribui para a diminuição do apetite por risco dos investidores.

Amanhã, o Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla inglês) decidirá sobre a taxa de juros dos Estados Unidos. No mercado preditivo Polymarket há 100% de expectativa de manutenção dos juros no patamar atual, de 3,5% a 3,75% ao ano.

Parizotto diz que os investidores ficarão atentos ao tom do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, no discurso pós-decisão. Vale lembrar que esta será a última reunião da autoridade monetária sob o comando de Powell, que deve ser substituído posteriormente por Kevin Warsh, indicado pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

DeFi resgata a KelpDAO

Por fim, um esforço coordenado no setor de finanças descentralizadas (DeFi) busca levantar recursos para cobrir o roubo de US$ 292 milhões que atingiu a KelpDAO neste mês.

A organização chamada de DeFi United angariou 132.650 unidades de ether, o que equivale a aproximadamente US$ 303 milhões. Com o dinheiro, a DeFi United espera recuperar o token rsETH, que foi explorado pelos hackers no ataque.

O rsETH é uma criptomoeda de restaking do ether, de modo que ela deve ser emitida com base em tokens ETH deixados em staking. No entanto, os cibercriminosos conseguiram emitir rsETH sem lastro, gerando um problema de “dívida não coberta” no sistema.

“Isso afetou diretamente a percepção de risco sobre ativos ligados a DeFi, pressionando preços como o do token AAVE e reacendendo preocupações sobre risco de contraparte e interdependência entre protocolos”, destaca Parizotto.

O analista da Mynt, por outro lado, afirma que a reação do setor foi rápida e coordenada, com a criação do DeFi United, algo que ajuda a mitigar o risco sistêmico e “mostra um grau de maturidade institucional maior do que em episódios anteriores”.

“Em vez de simplesmente socializar perdas, o mercado está tentando resolver o problema preservando a integridade dos protocolos.”

O resgate ainda depende de votos entre outros projetos de DeFi, como Mantle, Ether.Fi e Lido.

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