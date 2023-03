Cripto da Arbitrum estreia entre 40 maiores do mercado, mas cai mais de 70%

O blockchain Arbitrum, um dos mais importantes de segunda camada ligados à Ethereum, realizou nesta quinta-feira, 23, a distribuição gratuita de sua nova criptomoeda de governança, o ARB. A ação é conhecida como airdrop, e estava sendo aguardada ansiosamente pelo mercado. As expectativas dos investidores resultaram em uma estreia relevante, com números que chamaram a atenção de analistas.

A plataforma de inteligência de mercado Nansen, por exemplo, divulgou uma série de dados sobre o evento. Eles apontam que, até o momento, 63,92% de todos os tokens liberados já foram resgatados por usuários da rede, totalizando 742.933.250 ARBs. Ao todo, foram disponibilizadas 1.162.166.000 unidades do criptoativo.

De acordo com as regras anunciadas pelo blockchain, apenas usuários ativos na rede há pelo menos um ano obtiveram a criptomoeda, mas ela já está sendo negociada entre investidores no mercado secundário, incluindo corretoras de criptoativos. Ao todo, 625.143 endereços da rede cumpriram os requisitos para participar da distribuição.

Desse total, 390.603 endereços já resgataram seus tokens, representando 51,35% do total. Até o momento, a quantidade média resgatada de ARBs pelos usuários foi de 1.859, com a maior parte dos endereços se concentrando em valores entre 0 e 2 mil unidades do criptoativo.

Os dados da Nansen apontam ainda que os investidores smart money, que são conhecidos por lucrarem no mercado, se dividiram quanto ao que fazer com o criptoativo. Cerca de 13 milhões de unidades do token ficaram no balanço desses investidores, enquanto 11 milhões foram enviados para corretoras, indicando uma intenção de negociação.

A LookOnChain, outra plataforma de inteligência de mercado, destacou que um único usuário vendeu cerca de 800 tokens ARBs logo após o airdrop. No total, ele conseguiu US$ 4,526 na transação, o que deixaria o criptoativo em uma cotação de pouco mais de US$ 14 por unidade. A empresa acredita que o preço de venda foi o "maior até o momento".

Já a plataforma CoinGecko aponta que o ARB ocupa, no momento, a 35ª posição dentre as 40 maiores criptomoedas do mercado em termos de capitalização de mercado, totalizando US$ 1.664.105.096. Em 24 horas, o volume de negociação foi de US$ 1.343.550.745.

Mas nem todas as métricas envolvendo a distribuição do token da Arbitrum foram positivas. A CoinGecko informou que o ARB acumula uma desvalorização de 71,7% desde o lançamento, cotado a US$ 1,43. No mesmo dia, ele chegou a ser cotado acima dos US$ 8, mas caiu conforme o ativo foi sendo liberado no mercado para negociação.

Usos do ARB e a importância da Arbitrum

A Arbitrum revelou que os detentores do novo token poderão participar das votações sobre o futuro de seus projetos, a Arbitrum One e a Arbitrum Nova, incluindo atualizações e novas funciondalidades. O ARB não será usado como um meio para pagamento de taxas de transação no blockckhain.

A quantidade distribuída nesta quinta-feira representa cerca de 12,75% de toda a oferta do token reçém-lançado, de 10 bilhões. Cerca de 42,8% de toda a oferta do token será destinado para a Arbitrum Foundation, que ficará sob o controle da futura Organização Autônoma Descentralizada (DAO) da rede de usuários. O restante será distribuído para a Offchain Labs, seus investidores e conselheiros, que terão 44,5% do total.

A Arbitrum já abriga diversos projetos em seu ecossistema, incluindo corretoras descentralizadas de criptomoedas. Em janeiro de 2023, a rede superou o blockchain Ethereum em número de transações diárias pela primeira vez.

