Ações da Leap Therapeutics saltam 300% após compra de criptomoeda

As ações da empresa Leap Therapeutics saltaram mais de 300% na última quarta-feira, 12, após a startup da área de biotecnologia anunciar uma reorganização completa do seu negócio. E o anúncio envolveu a compra de US$ 50 milhões em unidades da criptomoeda Zcash.

No início do mês, a empresa já havia obtido US$ 58,9 milhões em investimentos, com a captação sendo liderada pelos gêmeos Tyler e Cameron Winklevoss, donos da corretora cripto Gemini. Agora, o anúncio indica que a rodada fez parte do plano de reinvenção da startup.

A guinada envolverá uma mudança no próprio nome da empresa, que passará a ser conhecida como Cypherpunk Technologies. Os papéis da empresa negociados na bolsa de Nasdaq também foram renomeados, com estreia nesta quinta-feira, 13. E o novo foco da companhia é o mundo cripto.

A Cypherpunk Techonologies terá como principal negócio a área de tesouraria com criptomoedas. O segmento engloba o uso de criptomoedas como principal ativo de reserva corporativo, além do desenvolvimento de produtos e estratégias em torno do ativo escolhido.

A Zcash é uma criptomoeda antiga no mercado, mas que não atraiu tanta atenção ou destaque nos últimos anos. O ativo tem como foco a garantia de privacidade dos seus usuários e é inspirada na tecnologia por trás do bitcoin. A Zcash chegou ao mercado no ano de 2016.

Apesar de um período fora dos holofotes, o anúncio de criação de uma reserva corporativa fez a criptomoeda saltar 12% nas últimas 24 horas, um dos poucos ativos em alta do mercado nesta semana. Já as ações da Cypherpunk saltaram 369% no mesmo período.

O bom desempenho dos papéis da empresa com o anúncio indica que o mercado segue atento à criação de novas reservas corporativas de criptomoedas e disposto de investir na estratégia, mesmo que o segmento tenha perdido tração e interesse nas últimas semanas.

Ao longo de 2025, diversas empresas com ações negociadas em bolsas anunciaram a criação de reservas corporativas de criptomoedas e mudanças estratégicas com foco no setor. O mercado tem apresentado uma resposta mista, com algumas ações disparando e outras despencando com os anúncios.

