Ações da CleanCore despencam 50% após empresa anunciar investimento em criptomoeda

A CleanCore Solutions, uma empresa de produtos de limpeza, surpreendeu o mercado nesta terça-feira, 2, ao anunciar que criaria uma reserva corporativa da criptomoeda meme dogecoin. Entretanto, a ideia não agradou os investidores até o momento, com as ações da companhia despencando mais de 50%.

A empresa informou que pretende investir US$ 175 milhões no ativo, que está entre os 10 mais valiosos do mercado. Para isso, a companhia realizou uma venda de títulos para compra futura de ações, no valor de US$ 1 cada. Mais de 80 investidores participaram da ação.

A ideia é que a dogecoin seja usada como o principal ativo de reserva de valor pela CleanCore. O projeto recebeu o apoio da Dogecoin Foundation, principal organização por trás da criptomoeda meme, e da House of Doge, o braço corporativa da fundação.

A novidade também incluiu a chegada de Alex Spiro, um advogado famoso por defender clientes como Elon Musk, como presidente do conselho da empresa. Executivos envolvidos com a dogecoin também ingressaram no conselho, e o CEO da House of Doge assumiu como CIO.

O movimento da CleanCore não é uma novidade no mercado, com diversas empresas anunciando a criação de reservas corporativas de criptomoedas. Em geral, as causas combinam um interesse no potencial do ativo como proteção de valor e um esforço para chamar atenção e ganhar popularidade no mercado.

Entretanto, os investidores têm respondido mal a iniciativas que envolvem o uso de criptomoedas meme. Também conhecidos como memecoins, esses ativos são conhecidos pela alta volatilidade e falta de valor intrínseco, em especial em projetos menores.

A dogecoin é um projeto mais robusto, antigo e valioso no mercado, mas mesmo assim os investidores ainda não parecem acreditar no potencial da criptomoeda como um ativo de reserva de valor. Por isso, os papéis da CleanCore acabaram tendo uma forte desvalorização.

Semanas atrás, em 13 de agosto, as ações da empresa de bebidas Safety Shot também caíram mais de 50% após a companhia anunciar uma aquisição de US$ 25 milhões da criptomoeda meme LetsBonk para usar o ativo em sua reserva corporativa. Os casos ilustram que nem toda criptomoeda é aceita no mercado como um ativo de reserva válido.

