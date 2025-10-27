Empresa que criou reserva de Ethereum volta atrás e anuncia venda de criptomoedas

A empresa ETHZilla anunciou nesta segunda-feira, 27, que decidiu vender parte das suas reservas de ether semanas depois de criar uma reserva corporativa da criptomoeda. Os recursos obtidos com os ativos vendidos serão usados na recompra das suas ações.

Em um comunicado, a companhia informou que vendeu cerca de US$ 40 milhões em unidades da criptomoeda na última sexta-feira, 24. O valor será integralmente usado para recomprar parte das suas ações, como parte de um plano mais amplo de recompras de US$ 250 milhões.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. Na Mynt, você investe em uma variedade de criptoativos com a curadoria de especialistas do BTG Pactual. Abra sua conta e insira o cupom FOM50 para ganhar R$ 50 de cashback em bitcoin ao investir R$ 150 em qualquer criptomoeda até 20/12/2025. Confira o regulamento no site

McAndrew Rusisill, CEO da ETHZilla, disse que empresa está "alavancando a solidez do nosso balanço, incluindo a redução de nossas participações em ether, para realizar recompras de ações. Esperamos que essas recompras sejam imediatamente rentáveis, utilizando o caixa levantado com a venda de nossos ethers".

"Nossas ações ordinárias são negociadas com um desconto significativo em relação ao valor patrimonial líquido", ressaltou o executivo. Ele afirma que as vendas da criptomoeda refletem a decisão da companhia de aproveitar um momento "oportuno" para as recompras.

Apesar das vendas, a ETHZilla ainda possui cerca de US$ 400 milhões em unidades de ether na sua reserva. Entretanto, a empresa já sinalizou que pretende se desfazer de mais unidades do ativo. As vendas ocorrem após uma queda de 16% no valor das ações no acumulado de outubro.

O movimento foi bem-recebido pelo mercado. Logo após o anúncio de recompra, as ações da companhia fecharam o dia com uma valorização de 14,5%. Entretanto, a medida é um revés na estratégia da ETHZilla de criar uma das maiores reservas corporativas da criptomoeda.

De Life Sciences para ETHZilla

Em agosto, a biotech se somou a uma onda de companhias que criaram reservas de criptomoedas. Naquele momento, ela decidiu trocar de nome de Life Sciences para ETHZilla, concentrando todos os seus negócios no mundo das criptomoedas e iniciando as compras do ativo.

A companhia conseguiu atrair investidores inicialmente, incluindo o bilionário Peter Thiel. Mas, desde então, tem enfrentado mais dificuldades para atrair capital, refletindo um cenário mais adverso para companhias que criaram reservas corporativas da criptomoeda.

Agora, a decisão da ETHZilla de vender ethers para recomprar ações indica que muitas empresas podem, em breve, rever ao menos parte do foco na estratégia de criação de reservas de criptomoedas.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok