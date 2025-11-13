Investidores mais antigos são os responsáveis pela queda do bitcoin, diz gestor

Chris Kuiper, vice-presidente de Pesquisa da Fidelity, afirmou na última quarta-feira, 12, que os investidores mais antigos do bitcoin são os grandes responsáveis pela queda intensa da criptomoeda nos últimos dias. A criptomoeda chegou a ser negociada abaixo dos US$ 100 mil.

Em uma publicação no X, antigo Twitter, Kuiper destacou que a queda da criptomoeda ocorre mesmo em meio a um "movimento de compra visível" no mercado tradicional por parte de empresas e investidores de ETFs. Por isso, ele acredita que os responsáveis pelas perdas são nativos do mundo cripto.

"O que é interessante neste ciclo é a inclinação descendente relativamente suave deste mercado em alta. Não houve queda brusca quando novas máximas foram atingidas. É uma perda lenta e constante, já que o mercado tem se movimentado lateralmente e para cima de forma gradual", destacou.

Kuiper pontuou que os próprios clientes da Fidelity que investem no bitcoin há mais tempo têm relatado um "cansaço" em relação ao ativo. "O desempenho do bitcoin tem ficado atrás do ouro recentemente, até mesmo do S&P 500, e as pessoas estão ficando cansadas disso".

"Todos esperavam um final eufórico para o ciclo de 4 anos e estavam aguardando o momento certo para vender, aproveitando a sazonalidade historicamente forte de outubro e agora de novembro", afirma. Entretanto, a esperada alta de outubro não se confirmou.

Para o executivo, "como o forte padrão sazonal de outubro não se manteve e o ano civil está chegando ao fim, os investidores de longo prazo estão buscando fazer ajustes fiscais e de posicionamento de fim de ano, encerrando suas atividades com os ganhos já obtidos".

"Estarei acompanhando essa tendência juntamente com outras métricas para avaliar o cansaço dos vendedores, mas, por enquanto, os desenvolvimentos fundamentais positivos e a fraca movimentação de preços continuam a divergir, na minha opinião", ressalta.

A análise do executivo converge com comentários recentes de analistas, que indicam uma série de notícias positivas em termos de adoção institucional do bitcoin. Entretanto, as boas notícias não têm se traduzido em uma alta nos preços, com investidores de varejo pessimistas em relação ao momento da criptomoeda.

