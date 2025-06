Criptomoeda Sei dispara mais de 40% em 24 horas e lidera ganhos no mercado

A criptomoeda Sei é o grande destaque do mercado nesta terça-feira, 24, acumulando uma valorização de mais de 40% nas últimas 24 horas. Os ganhos do ativo representam mais que o dobro da alta do segundo colocado, considerando as 100 maiores criptos do setor.

Informações do site CoinGecko apontam que a disparada da criptomoeda começou na última segunda-feira, 23. O ativo já vinha em um bom momento e acumula alta de mais de 70% nos últimos sete dias, mas a maior parte dos ganhos foi registrada no início desta semana.

Com a valorização, a Sei conseguiu ganhar mais espaço na lista das 100 maiores criptos do mercado. Atualmente, ela ocupa a posição de número 67, com uma capitalização de mercado de US$ 1,5 bilhão. Cotado em US$ 0,27, o ativo está no maior preço desde fevereiro deste ano.

A forte alta da Sei reflete um anúncio das autoridades do estado do Wyoming, nos Estados Unidos. A Comissão responsável por avaliar a criação de uma stablecoin pareada ao dólar oficial do estado incluiu o blockchain da criptomoeda na lista de redes que podem hospedar o projeto.

Apesar do otimismo de investidores com o anúncio, isso não significa que a Sei já foi escolhida para abrigar a stablecoin, batizada de WYST. A competição envolve diversas redes, incluindo a Ethereum, Polygon, Solana, Optimism, Stellar, Sui, Avalanche, Aptos e Arbitrum.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Tenha acesso a carteiras recomendadas por especialistas com rebalanceamento mensal automático. Clique aqui para abrir sua conta gratuita

O projeto de criação de uma stablecoin foi aprovado pelo legislativo de Wyoming em 2022. A expectativa do estado é lançar a criptomoeda pareada ao dólar em agosto deste ano, em um movimento pioneiro nos Estados Unidos. Em geral, stablecoins são emitidas por agentes privados, não públicos.

O que é a Sei?

O anúncio ocorreu em um momento positivo para a Sei. O blockchain já vinha registrando uma alta na sua atividade e base de usuários, o que ajudou a criptomoeda a entrar em uma trajetória de valorização. A novidade vinda dos Estados Unidos impulsionou o movimento.

Lançada em 2023, a Sei é um blockchain dedicado ao funcionamento de corretoras descentralizadas, a DEXs, e conta com uma criptomoeda própria de mesmo nome. Pelo seu foco, o desempenho do ativo depende muitas vezes da atividade no próprio mercado cripto, sendo beneficiado por momentos de alta no setor.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok