Trio ofensivo vira símbolo da nova fase do Corinthians com Diniz

Os números explicam o impacto imediato de Fernando Diniz no Corinthians. Desde a chegada do treinador, o Timão disputou dez partidas, venceu seis, marcou 14 gols, sofreu apenas quatro e alcançou 70% de aproveitamento.

Mas além dos resultados, um dado específico chama atenção no CT Joaquim Grava: a intensidade física do trio ofensivo formado por Yuri Alberto, Jesse Lingard e Rodrigo Garro.

Segundo reportagem do ge, os três lideram o elenco em distância percorrida, com média superior a 11 quilômetros por jogo.

Pressão começa no ataque

A dedicação física dos jogadores de frente é um pedido constante de Fernando Diniz.

"É um estilo de jogo diferente do que estávamos acostumados aqui no Corinthians. Conseguimos uma grande marca de ficar sete jogos sem tomar gol. A ênfase que ele dá é que a defesa começa no ataque", afirmou Yuri Alberto ao ge.

O atacante também destacou o esforço físico exigido pelo treinador.

"Eu e o Garro somos os caras que estão correndo mais, disparado, todos os jogos por causa da nossa dedicação no ataque. Essa é uma chama que ele tem acendido em nós e que está valendo a pena", falou.

Garro vive grande fase

Mesmo sem marcar há nove partidas sob o comando de Diniz, Yuri segue como peça importante no novo modelo de jogo.

Já Rodrigo Garro vive um dos melhores momentos desde que chegou ao Corinthians. Com maior participação defensiva e intensidade sem a bola, o argentino soma sete assistências desde a chegada do treinador e se tornou o líder de passes para gol no futebol brasileiro.

Recuperação física virou prioridade

Com o trio ofensivo acumulando grande desgaste físico a cada três dias, o departamento médico do Corinthians intensificou o trabalho de recuperação dos atletas. Os jogadores passaram a realizar mais sessões de fisioterapia e atividades regenerativas na academia para suportar a alta intensidade exigida por Fernando Diniz, segundo o ge.