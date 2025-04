Corinthians lança nova camisa em campanha com provocação ao Palmeiras

Em um filme nas redes sociais, um desenho de um troféu aparece saindo de um fax, aparelho usado nas transmissões em 2000. “O primeiro Mundial de um time brasileiro não chegou assim”, diz o texto do vídeo. Trata-se de uma provocação do Corinthians ao rival Palmeiras, que alega que a conquista da Copa Rio de 1951 tem valor de título internacional.

A campanha do Corinthians e da Nike apresenta uma camisa comemorativa ao Mundial de Clubes de 2000. A vitória conquistada no Maracanã, diante de mais de 73 mil torcedores, foi um marco não apenas para o clube, mas para todo o futebol nacional, diz a direção do clube alvinegro.

"Esta camisa é mais do que um uniforme – ela carrega toda a emoção e a grandeza de um momento que marcou para sempre nossa história. O primeiro Mundial do Corinthians estará eternamente em nossos corações. Um título vencido no campo, visto e reconhecido por todos", disse Augusto Melo, presidente do Corinthians.

Camisa de ar retrô

A camisa é inteiramente branca, com as áreas do ombro em preto, e o escudo do Corinthians e o swoosh, a logomarca da Nike, centralizados no peito, em referência à camisa campeã mundial. As fontes de nome e número foram redesenhadas a partir da versão daquele ano histórico, agora com traços modernizados e desenvolvidos pelo próprio clube.

Todos os números trazem o escudo semelhante ao exibido no telão do Maracanã no momento da final. O destaque especial vai para o número 8, usado pelo capitão naquela decisão, que ganha uma silhueta em referência ao troféu erguido pelos jogadores.

Dentro da gola, à altura do pescoço, um emblema com a inscrição "Todo Poderoso Timão" homenageia o grito que ganhou popularidade durante a competição e é cantado em todo jogo pela fiel torcida.

Atletas atuais e do passado

Com o conceito “O dia que a loucura virou mundial”, a campanha assinada pela agência Wieden+Kennedy SP e idealizada em parceria com a agência Ideal Axicom mistura jogadores que estiveram em campo no Mundial de 2000, atletas atuais e torcedores para traduzir tudo o que essa data representa para os torcedores.

Participam da campanha o rapper Veigh e a criadora de conteúdo digital Cruela, os ex-jogadores campeões mundiais Edílson e Fábio Luciano, o lendário roupeiro do clube Edízio Borges e os atletas do elenco profissional masculino e feminino Yuri Alberto, Talles Magno, Rodrigo Garro, Andressa Alves e Gi Fernandes.

Em parceria com o canal esportivo Peleja, o Corinthians também apresenta o mini-documentário Corinthians 2000. A obra mergulha nos aspectos culturais, sociais e esportivos que marcaram o início dos anos 2000, explorando como o Mundial de Clubes daquele ano teria impactado o futebol brasileiro.

A nova camisa já está disponível desde sábado 26 no site da Nike. O modelo versão jogador custa o valor 665 reais, enquanto a versão torcedor sai por 350 reais. O novo uniforme foi usado no jogo deste domingo contra o Flamengo. Não deu muita sorte, já que o Corinthians perdeu de quatro a zero, no mesmo Maracanã onde 25 anos atrás o time se sagrava campeão mundial. Mas o que vale aqui é a memória.