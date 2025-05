Por que os jogos estão ficando mais caros? Brasileiros terão de pagar mais de R$ 400 por lançamentos

O custo médio para produzir um jogo de grande orçamento, conhecido na indústria como produção AAA, saltou de US$ 128 milhões em 2010 para US$ 440 milhões em 2024, segundo reportagem da Bloomberg. A alta, considerada desproporcional ao crescimento da base de jogadores ou ao número de cópias vendidas, tem levado estúdios a reajustarem os preços ao consumidor.

A Microsoft é uma das empresas que estão repassando os custos. Alguns de seus próximos lançamentos para Xbox chegarão às lojas por US$ 80, cerca de R$ 410 na cotação atual. O valor representa um aumento em relação ao antigo padrão de US$ 70, aproximadamente R$ 360, que já havia sido considerado alto no Brasil. A Nintendo caminha na mesma direção, com previsão de lançamento do novo Mario Kart, para o console Switch 2, também com preço sugerido de US$ 80.

O movimento acende um alerta em mercados emergentes como o brasileiro, onde o poder de compra é menor e a indústria de jogos depende fortemente de promoções, parcelamentos e do consumo digital — que ainda enfrenta entraves como impostos estaduais sobre plataformas de streaming e jogos.

Jogos mais baratos lideram crítica e vendas em 2025

Enquanto os gigantes encarecem, os títulos mais bem avaliados de 2025, até agora, têm sido os de menor preço. Dados do site Metacritic apontam para um interesse crescente por jogos que priorizam inovação e design compacto, em vez de grandes orçamentos.

Entre os destaques estão Clair Obscur: Expedition 33, vendido por US$ 50 (no Brasil saiu por R$ 170), que atingiu 1 milhão de cópias vendidas na primeira semana; e Split Fiction, também por US$ 50, com 2 milhões de unidades comercializadas no mesmo período. ]

Já Blue Prince, com preço sugerido de US$ 30 (R$ 150), teve seu desempenho financeiro mantido em sigilo, mas é citado pela Bloomberg como um sucesso no Steam, a principal plataforma de distribuição digital de jogos para PC.

A disparidade entre custo de produção e retorno financeiro acende um debate sobre sustentabilidade no mercado de jogos AAA e aponta para um possível reposicionamento do setor em mercados com moedas mais fracas.