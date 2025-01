Com R$ 700 mil investidos, camarote da Neo Química Arena tem luxo, música e até estúdio de tatuagens

O Camarote Fielzone, maior espaço VIP da Neo Química Arena, passou por uma reforma avaliada em R$ 700 mil e apresenta diversas novidades para o torcedor corintiano na temporada 2025.

Com o “Barbecue Shop”, mercado premium em que o torcedor poderá escolher seu corte de carne personalizado para ser assado na hora, ilhas gastronômicas, música ao vivo e estúdio de tatuagem, o local administrado pela Soccer Hospitality foi fechado para melhorias no fim do último ano e já está aberto para receber o público.

“Estamos muito empolgados com a inauguração do novo ambiente do Fielzone para a temporada de 2025. Nosso objetivo é proporcionar aos torcedores uma experiência única e ainda mais exclusiva. A adição do Barbecue Shop traz uma nova dimensão ao nosso camarote, permitindo que o torcedor escolha seu corte de carne e acompanhe o preparo na hora. Isso é um reflexo do nosso compromisso em oferecer um espaço que combine conforto e exclusividade”, afirmou Léo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality.

Além do “Barbecue Shop”, o local situado acima do setor sul do estádio conta com outras novidades para este ano: no lugar da antiga piscina agora estarão localizadas ilhas gastronômicas, com pastéis, churrasco e sanduíches de pernil e mortadela no menu. O lugar também apresenta uma nova arquibancada tubular, com capacidade para 100 pessoas.

O Camarote Fielzone segue com outros diversos benefícios para os torcedores corintianos, como videogame, mesa de jogos, sinuca, open bar (vodca, cerveja, energético, uísque, refrigerante e água), open food (pizza, massa, churros, sorvete, pipoca, hambúrguer, costela, açaí, entre outros pratos), cobertura fotográfica e presença de ex-jogadores.

Em 2025, a Neo Química Arena receberá jogos do Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores.