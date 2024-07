WSL bate recorde e movimenta R$ 159 milhões com etapa mundial de surfe no Rio

A sinergia do Vivo Rio Pro com a cidade de Saquarema, no Rio de Janeiro, segue dando resultados positivos. Em 2024, a única etapa do Championship Tour na América do Sul movimentou R$ 159 milhões. Os números constam em relatório de impacto econômico realizado pela EY e encomendado pela World Surf League (WSL).

As cifras superam a edição de 2023, quando o evento já havia movimentado R$ 97 milhões. Neste ano, o campeonato recebeu mais pessoas, cerca de 350 mil, durante os dias 22 e 30 de junho. Além disso, o gasto médio de cada comprador aumentou, uma vez que tinham mais opções de entretenimento, hotéis e lojas. De acordo com o estudo, a tendência é que, mesmo com o término da competição, a cidade siga nesta linha de crescimento econômico e de geração de empregos também como um reflexo do sucesso do evento.

Parte do sucesso se deve a forma como a WSL ressignificou a etapa. Em 2024, o Vivo Rio Pro realizou uma festa de abertura oficial com um espetáculo de drones inédito na Região dos Lagos, shows nacionais e uma homenagem aos atletas que ajudaram com os esforços nas áreas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A praia de Itaúna, a exemplo do ano passado, recepcionou novamente a apresentação da Esquadrilha da Fumaça, da Força Aérea Brasileira, e recebeu mais de 50 mil pessoas.

A realização da festa de abertura, assim como a coletiva de imprensa com surfistas brasileiros antes do início da etapa e o entretenimento diário para o público geral, foram fatores que influenciaram no aumento do impacto econômico durante a janela de oito dias de evento.

Em dias sem competição, por exemplo, quando os atletas não estão na água, a Liga transformou o ‘Day Off’ em ‘Day En’, uma alusão às diversas oportunidades de entretenimento oferecidas pelas marcas parceiras. Com isso, o público conseguiu interagir com surfistas e participar de ativações promovidas pelos patrocinadores ao longo dos dias.

"O Vivo Rio Pro 2024 se consolida como um dos grandes eventos esportivos do mundo e colabora, mais uma vez, com os índices econômicos do Rio de Janeiro e do país. Criamos uma fórmula que garante ao público a chance de acompanhar os melhores surfistas da atualidade, mas também de se divertir quando os atletas não estão na água, gerando entretenimento e uma programação de qualidade. Os impactos econômicos, sociais e ambientais deixam um legado muito importante para a cidade de Saquarema”, afirma Ivan Martinho, presidente da WSL na América Latina.

"O estudo da EY quantifica os impactos gerados a partir do evento. Quando há a realização do evento ou o recebimento de turistas, gera-se uma movimentação econômica para além dos fornecedores da etapa. Um turista movimenta a economia ao demandar mais bens e serviços que não estão relacionados diretamente com a realização da etapa WSL. Isso gira a economia em âmbito municipal, estadual e federal”, afirma Pedro Daniel, Diretor Executivo de Esporte da EY.

Rafael Picciani, secretário de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro, comemorou os números: "O Governo do Rio se orgulha em ser parceiro desta iniciativa, por meio da Lei estadual de Incentivo ao Esporte, que permite que cidades como Saquarema sediem grandes eventos e tenham no esporte um indutor de desenvolvimento econômico capaz de movimentar hotéis, bares, restaurantes, além de gerar empregos, oportunidades e ainda deixar um legado para a população. A Lei estadual de Incentivo ao Esporte tem como objetivo principal promover esse tipo de impacto positivo, e a WSL Brasil é uma parceira exemplar nesse sentido, demonstrando organização, compromisso e resultados excepcionais".

"A etapa de 2024 superou todas as expectativas. Hoje, o mundial de surfe em Saquarema é um dos eventos mais importantes do nosso calendário turístico, falando de forma econômica. Espero que permaneça por muitos anos como a capital nacional do surfe. O nosso diferencial é o povo dessa cidade e a qualidade das nossas ondas", reforçou Manoela Peres, prefeita de Saquarema.

O estudo também mostrou que o evento impactou no município R$ 60 milhões sobre o rendimento das famílias da cidade e gerou 1.769 empregos. Apenas no Estado, o valor de impacto no PIB, em 2024, alcançou R$ 143 milhões, enquanto no PIB do Brasil o resultado é de R$ 306 milhões. O relatório considera a soma de efeitos diretos e indiretos que são induzidos pelo evento.