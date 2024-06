Ondas, shows e sustentabilidade: confira as ações de Corona na WSL em Saquarema, no Rio de Janeiro

Os melhores surfistas do mundo estão reunidos em Saquarema, no Rio de Janeiro, para as últimas etapas da World Surf League (WSL). E Corona, a cerveja premium da Ambev, patrocinadora oficial do evento no país, proporciona ao público diversas iniciativas na capital do surfe que reúne grandes nomes brasileiros, como Tatiana Weston-Webb, Luana Silva, Gabriel Medina, Italo Ferreira e Yago Dora. Em parceria com a Casa Flutuar, a marca da Ambev promove a Casa Corona, um espaço que reúne esporte, sustentabilidade, cultura e música, além de “sunsets” especiais.

Quem passar pelas ativações de Corona em Saquarema vai conferir uma das principais iniciativas de sustentabilidade da marca. Em parceria com a magikk – plataforma que conecta projetos sociais e sustentáveis a voluntários – recompensa a participação do voluntário na limpeza das praias com uma “moeda social”, que pode ser usada na troca por cervejas, ingressos e experiências únicas com Corona. Lançado durante a WSL, o projeto engajou mais de 150 voluntários nesta edição e será replicado em outros festivais e eventos proprietários da marca.

Ação ambiental: ao fazer o descarte correto de resíduos, público ganha uma moeda social que pode ser trocada por produtos e experiências (@theusmacedo / Corona/Divulgação)

“Para Corona, uma marca que nasceu da praia e que tem o surfe e a sustentabilidade como uma das principais plataformas de conexão com o público, é muito gratificante fazer parte de mais uma edição do maior evento de surfe do mundo”, diz Gabriela Gallo, diretora de marketing de Corona no Brasil.

Casa Corona

A Casa Corona ainda conta com uma vila de patrocinadores, três bares proprietários da cerveja, espaços personalizados de photo opportunity, Cine Corona e atividades esportivas ao ar livre. A cervejaria também providenciou um serviço de empréstimo de esteira, cadeira e guarda-sol personalizados, além de kits esportivos com bola de vôlei, raquetes e bolinhas de beach tennis.

Parceria Globoplay: transmissão nacional ao vivo!

Corona vai garantir que todos os apaixonados por surfe estejam conectados nos grandes momentos do campeonato. Em parceria com o Globoplay, a marca vai transmitir online as etapas da WSL com a participação dos grandes atletas mundiais do surfe como Filipe Toledo, João Chianca, Gabriel Medina, Iago Dora, Miguel Pupo, Italo Ferreira, Caio Ibelli, Samuel Pupo, Deivid Silva e Tatiana Weston-Webb.

Ajuda ao Rio Grande do Sul

O espaço da Corona também funciona como um ponto de coleta de doações para o Rio Grande do Sul, em razão dos danos causados pelas chuvas: alimentos, água, roupas, calçados, cobertores, produtos de higiene e ração e produtos para os pets. Corona também irá doar um caminhão de água potável para contribuir com o estado.