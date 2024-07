Por que o surfista Ítalo Ferreira está fora das Olimpíadas de 2024?

Ítalo Ferreira, medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, não competirá nos Jogos de Paris 2024. A ausência do surfista brasileiro na competição é resultado de um conjunto de fatores que incluem o sistema de classificação para as Olimpíadas e problemas de lesões que afetaram seu desempenho recente.

De acordo com o site oficial dos Jogos Olímpicos, a classificação para o surfe nas Olimpíadas de Paris 2024 é baseada no desempenho dos atletas no circuito da Liga Mundial de Surfe (WSL) e nos resultados do ISA Games. Para Paris, cada país pode levar no máximo três surfistas homens, e os representantes do Brasil serão Filipe Toledo, João Chianca e Gabriel Medina.

Filipe Toledo e João Chianca garantiram suas vagas diretas através do ranking da WSL de 2023. Toledo foi campeão e Chianca ficou entre os cinco melhores, garantindo sua classificação para a final da temporada. Gabriel Medina, por sua vez, conquistou a terceira vaga disponível para o Brasil ao vencer o torneio individual no ISA Games, em Porto Rico, em março de 2024. Essa vitória também contribuiu para que o Brasil assegurasse uma vaga extra na competição por equipes do mesmo torneio​.

Lesões prejudicam Ítalo

Ítalo Ferreira não conseguiu garantir sua vaga nas competições classificatórias, principalmente devido a uma série de lesões que prejudicaram seu desempenho nos últimos anos. Ele não conseguiu se classificar pelo ranking da WSL e também não participou do ISA Games, onde poderia ter disputado uma vaga extra.

Recentemente, Ítalo tem se dedicado a atividades fora do circuito competitivo. Ele foi visto ajudando no resgate de vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, o que demonstra seu compromisso com causas sociais, mas também indica uma pausa em sua preparação competitiva​ (Alagoas 24 Horas)​.

A ausência de Ítalo Ferreira é significativa, pois ele foi o primeiro campeão olímpico do surfe masculino, conquistando o ouro em Tóquio 2020. Sua vitória foi um marco histórico para o esporte e para o Brasil. No entanto, a presença de outros grandes nomes do surfe brasileiro, como Filipe Toledo e Gabriel Medina, mantém as esperanças do país para um bom desempenho em Paris 2024.

A competição de surfe nos Jogos de Paris será realizada em Teahupoo, no Taiti, um dos locais mais desafiadores e icônicos do mundo do surfe. As ondas de Teahupoo são conhecidas por sua complexidade e perigosidade, o que promete uma competição intensa e emocionante