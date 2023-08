WSL movimenta mais de R$ 97 milhões com etapa mundial de surfe no Rio de Janeiro

O relatório de Impacto Econômico do Vivo Rio Pro 2023, encomendado pela World Surf League (WSL) e realizado pela EY, apontou que a etapa de Saquarema, única do Championship Tour na América do Sul, movimentou mais de R$ 97 milhões e gerou R$ 35 milhões sob o Produto Interno Bruto (PIB) do município. No que tange ao Estado, o valor do impacto no PIB foi de R$ 114 milhões.

"Conseguimos criar atrativos diariamente que misturaram esporte e entretenimento, com o apoio de todos os parceiros e de diversas ativações feitas para os fãs de surfe", afirma Ivan Martinho, Presidente da WSL na América Latina.

“No ano passado, a edição de 2022 movimentou R$ 73 milhões e a expectativa para esse ano era de R$ 80 milhões. Com isso, o estudo reforçou que, mais do que uma importante competição esportiva, a etapa de Saquarema da WSL traz inúmeros benefícios econômicos e sociais para a cidade e região”, ressalta Pedro Daniel, Diretor Executivo e líder da Área de Esportes, Mídia e Entretenimento da EY na América Latina. O relatório também mostrou que o evento impactou mais de R$ 18 milhões sobre o rendimento das famílias e foram mais de 500 empregos gerados.

O turismo é outro setor positivamente afetado pelo surfe na região. Durante a competição, Saquarema teve 100% de ocupação da rede hoteleira e R$ 43 milhões foram gastos pelos turistas. “O impacto econômico se reflete principalmente em Saquarema, mas a atividade econômica apoiada pela Liga também se distribui pela região dos Lagos e pelo Estado do Rio de Janeiro, devido à localização geográfica em expansão”, afirma Daniel.

Agenda ESG

O circuito de Saquarema também reforçou o compromisso com a agenda ESG e a sustentabilidade. "Nosso trabalho tem como foco solidificar um legado ambiental durante a temporada, realizando ações que deixem heranças positivas para a população local", acrescenta Ivan Martinho. Ao todo, foram coletadas mais de 1,2 tonelada de lixo e 7 toneladas de carbono para neutralização.

Consumo de água e limpeza também foram preocupações da Liga e da organização do evento. Foram cerca de 8.589 litros de água servidos durante o Vivo Rio Pro 2023. Com a distribuição de água em copos reutilizáveis e recicláveis em bebedouros espalhados pela estrutura, a etapa de Saquarema poupou cerca de 18 mil garrafas plásticas, além de realizar a economia de 51 mil litros de água e aproximadamente 1.7 tonelada de CO2.

Por fim, uma microcoleta foi realizada durante os dias do evento. Todo material de “abraçadeiras plásticas” coletado nas areias vai se transformar em 100 kits de quilha de prancha. Serão cerca de 300 quilhas produzidas que serão doadas para instituições de surfe.