China supera EUA em lançamentos de submarinos entre 2021 e 2025

A China lançou mais submarinos do que os Estados Unidos entre 2021 e 2025, segundo relatório do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos.

No período, Pequim colocou 10 submarinos em operação, somando 79 mil toneladas, enquanto os EUA lançaram sete unidades, com 55,5 mil toneladas.

O dado marca uma virada em relação ao período de 2016 a 2020, quando os Estados Unidos haviam superado a China tanto em número de embarcações quanto em tonelagem, de acordo com a CNN Portugal.

Produção chinesa cresce com foco em submarinos nucleares

O levantamento, feito com base em imagens de satélite, aponta que a Marinha do Exército de Libertação Popular ampliou a produção de submarinos nucleares. Entre os modelos destacados estão:

submarinos lançadores de mísseis balísticos (SSBN);

submarinos de ataque e de mísseis guiados (SSGN).

No início de 2025, a China tinha 12 submarinos nucleares ativos — seis lançadores de mísseis balísticos e seis de ataque ou guiados. Além disso, opera 46 submarinos de propulsão convencional.

A maior parte dessa expansão ocorre no estaleiro de Huludao, no norte do país. O relatório cita a entrada de novos submarinos do Tipo 094, capazes de lançar mísseis balísticos com ogivas nucleares, reforçando a capacidade nuclear marítima chinesa.

O próximo modelo, o Tipo 096, está em desenvolvimento e deve entrar em operação no fim da década.

EUA mantêm frota maior, mas enfrentam atrasos na produção

Apesar do avanço chinês, os Estados Unidos ainda mantêm ampla vantagem em tamanho de frota, com 65 submarinos nucleares no total, sendo 14 equipados com mísseis balísticos. Diferentemente da China, Washington opera apenas submarinos de propulsão nuclear.

Relatório do Congressional Research Service aponta que os estaleiros americanos entregam hoje cerca de 1,1 a 1,2 submarino de ataque da classe Virginia por ano, abaixo da meta oficial de duas unidades anuais.

O novo submarino estratégico da classe Columbia, o USS District of Columbia, também enfrenta atraso de pelo menos um ano e só deve ser entregue após 2028.

Com isso, o número de submarinos de ataque dos EUA pode cair para 47 unidades até 2030, no chamado “vale da força submarina”, antes de uma eventual recuperação a partir de 2032, caso as metas de produção sejam cumpridas.

*Com informações do O Globo