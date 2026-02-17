Esporte

Rio Open 2026: Meligeni e Zormann - horário e onde assistir

A partida será realizada na Quadra 2, logo após outros duelos da primeira rodada

Publicado em 17 de fevereiro de 2026 às 17h35.

A noite do Rio Open 2026 terá presença brasileira na chave de duplas. Felipe Meligeni Alves e Marcelo Zormann entram em quadra nesta terça-feira para encarar a experiente dupla formada pelo belga Sander Gillé e pelo holandês Sem Verbeek.

O confronto será o terceiro e último jogo da Quadra 2 do Jockey Club Brasileiro, com previsão de início por volta das 19h, dependendo da duração das partidas anteriores.

Quem joga: análise das duplas

Felipe Meligeni Alves

  • Brasileiro, 27 anos
  • Participa do circuito profissional desde os Futures

Marcelo Zormann

  • Brasileiro, 29 anos
  • Campeão juvenil de Wimbledon (2014) e consolidado como duplista no circuito Challenger
  • Chega ao Rio Open em busca de ritmo e pontos importantes na temporada

Adversários: Sander Gillé e Sem Verbeek

  • Sander Gillé (Bélgica): especialista em duplas, 35 anos, presença constante em ATPs e Grand Slams
  • Sem Verbeek (Holanda): 31 anos, destaque recorrente no circuito de duplas
  • A dupla já está listada no torneio como favorita no confronto da primeira rodada

Local, horário e programação

A partida será realizada na Quadra 2, logo após outros duelos da primeira rodada, conforme publicado oficialmente pelo Rio Open. A organização confirmou que o jogo Meligeni/Zormann x Gillé/Verbeek será o último da quadra no dia, com previsão aproximada de 19h.

