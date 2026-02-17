Rio Open 2026: Meligeni e Zormann - horário e onde assistir

Redação Exame
Publicado em 17 de fevereiro de 2026 às 17h35.
A noite do Rio Open 2026 terá presença brasileira na chave de duplas. Felipe Meligeni Alves e Marcelo Zormann entram em quadra nesta terça-feira para encarar a experiente dupla formada pelo belga Sander Gillé e pelo holandês Sem Verbeek.
O confronto será o terceiro e último jogo da Quadra 2 do Jockey Club Brasileiro, com previsão de início por volta das 19h, dependendo da duração das partidas anteriores.
A partida será realizada na Quadra 2, logo após outros duelos da primeira rodada, conforme publicado oficialmente pelo Rio Open. A organização confirmou que o jogo Meligeni/Zormann x Gillé/Verbeek será o último da quadra no dia, com previsão aproximada de 19h.