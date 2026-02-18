Quem é a patinadora que pode ganhar R$ 5 mi da Nike após ouro olímpico

A medalha de ouro nos 1.000 metros da patinação de velocidade feminina nas Olimpíadas de Inverno de 2026 colocou a holandesa Jutta Leerdam no topo do pódio — e também no radar do mercado publicitário.

Aos 27 anos, a atleta pode ampliar em cerca de R$ 5 milhões seu contrato com a Nike após um gesto que ganhou repercussão global logo depois da vitória.

Heptacampeã mundial, Leerdam conquistou o ouro nos 1.000 metros com novo recorde olímpico: 1:12.31. Dias depois, voltou ao pódio com a prata nos 500 metros. Ao todo, soma três medalhas olímpicas, duas em 2026 e uma prata nos 1.000 m em Pequim 2022.

Após cruzar a linha de chegada e confirmar o título, a patinadora abriu o zíper do macacão e exibiu o top branco da Nike. A imagem circulou nas redes sociais, inclusive entre os 298 milhões de seguidores da marca no Instagram.

Segundo Fredereique de Laat, fundadora da agência Branthlete e especialista em publicidade esportiva feminina, o impacto pode elevar de forma relevante o valor do acordo comercial. “Com a Nike, estamos falando facilmente de algo acima de um milhão de dólares“, afirmou ao jornal AD.

Até as lágrimas após a conquista foram exploradas por marcas. A rede holandesa Hema divulgou um delineador com a frase: “À prova d’água, mesmo com lágrimas de alegria”.

Quem é Jutta Leerdam

Leerdam começou a patinar aos 11 anos. Em 2017, tornou-se campeã mundial júnior. Dois anos depois, decidiu se profissionalizar. Desde então, acumulou sete títulos mundiais na patinação de velocidade e 12 medalhas em campeonatos mundiais, seis delas de ouro.

Nos Jogos de Pequim 2022, conquistou prata nos 1.000 m. Em 2026, voltou ao pódio olímpico.

“A única coisa que eu podia fazer hoje era patinar rápido. E foi exatamente o que eu fiz, e o resultado foi muito bom”, afirmou em entrevista ao Olympics.com, site oficial dos Jogos Olímpicos.

A medalhista de prata holandesa Femke Kok, a medalhista de ouro holandesa Jutta Leerdam e a medalhista de bronze japonesa Miho Takagi tiram uma selfie no pódio ao final da prova dos 1000m feminino da patinação de velocidade durante os Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026 (WANG Zhao/AFP)

Influência e redes sociais

Com milhões de seguidores — cerca de 6 milhões no Instagram e mais de 3 milhões no TikTok — Leerdam se tornou um dos rostos mais conhecidos do esporte de inverno.

Ela afirma usar essa visibilidade para inspirar meninas. "Estou tentando alcançar o maior número de pessoas possível, até mesmo através das minhas redes sociais. Continuarei postando sobre o que faço, como faço, minha mentalidade, minhas vitórias, e apenas mostrarei às meninas que elas também podem fazer isso."

Após conquistar a prata nos 500 metros, reforçou a mensagem de perseverança: “Quero que elas nunca desanimem com as pessoas dizendo que você não consegue”.

Namoro com Jake Paul e vida fora das pistas

Fora do gelo, Leerdam também chama atenção pelo noivado com o youtuber e boxeador Jake Paul. O casal anunciou o noivado em março de 2025.

Durante as provas em Milão-Cortina, Paul foi filmado emocionado nas arquibancadas.

Influenciadora e modelo, a patinadora divide a rotina entre treinos e compromissos ligados à moda. Desfiles, eventos e parcerias com marcas fazem parte do cotidiano.

Dentro da pista, porém, o foco segue claro. “O fato de eu ser campeã olímpica ainda precisa ser assimilado”, afirmou após o ouro. "Estou muito feliz com isso. Significa muito."