Esporte

Jogos Olímpicos de Inverno: veja a agenda e horários desta quarta, 18

Entre as atrações do dia estão eventos do esqui cross-country

Olimpíadas de Inverno 2026: agenda começa de cedo com jogos simultâneos e segue até a tarde (picture alliance / Colaborador/Getty Images)

Olimpíadas de Inverno 2026: agenda começa de cedo com jogos simultâneos e segue até a tarde (picture alliance / Colaborador/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 06h02.

Os Jogos Olímpicos de Inverno seguem em ritmo intenso nesta quarta-feira, 18, com diversas disputas distribuídas pela madrugada, manhã e tarde no horário de Brasília.

Entre as atrações do dia estão eventos do esqui cross-country, esqui alpino, snowboard, short track, biatlo, além de jogos importantes do hóquei no gelo masculino e rodadas do curling.

O dia também é marcado por provas que valem medalhas, como as finais do slopestyle masculino, aerials feminino, short track, esqui cross-country e o revezamento 4 x 6 km do biatlo feminino.

Agenda, 18/02 (horário de Brasília)

HorárioEsporteEventoDetalhes
05:05CurlingWomen's Round Robin – Session 10Suécia x Coreia do Sul / EUA x Grã-Bretanha / China x Dinamarca
05:45Esqui Cross-CountryWomen's Team Sprint (Livre)Qualificação
06:00Esqui AlpinoWomen's SlalomRun 1
06:15Esqui Cross-CountryMen’s Team Sprint (Livre)Qualificação
07:30Esqui Estilo LivreWomen's AerialsFinal 1 – Saltos 1 e 2
07:45Esqui Cross-CountryWomen's Team Sprint (Livre)Final – medalha
08:10Hóquei no GeloMasculinoQuartas de final
08:15Esqui Cross-CountryMen’s Team Sprint (Livre)Final – medalha
08:30Esqui Estilo LivreWomen's AerialsFinal 2 – medalha
08:30SnowboardMen's SlopestyleFinal – Runs 1 a 3 – medalha
09:30Esqui AlpinoWomen's SlalomRun 2 – medalha
10:05CurlingMen’s Round Robin – Session 11China x Tchéquia / Itália x Canadá / EUA x Grã-Bretanha / Noruega x Suíça
10:45BiathlonWomen's 4 x 6km RelayFinal – medalha
12:40Hóquei no GeloMasculinoQuartas de final
14:10Hóquei no GeloMasculinoQuartas de final
15:05CurlingWomen's Round Robin – Session 11Grã-Bretanha x Japão / Canadá x Itália / China x Suécia / Suíça x Dinamarca
16:15Short TrackMen's 500mQuartas de final e semifinais
16:51Short TrackWomen's 3000m RelayFinal B
17:00Short TrackWomen's 3000m RelayFinal A – medalha
17:10Hóquei no GeloMasculinoQuartas de final
17:27Short TrackMen's 500mFinal B
17:32Short TrackMen's 500mFinal A – medalha

Destaques do dia

Finals e medalhas

  • Duas finais decisivas no esqui cross-country (sprint feminino e masculino).
  • Finais do aerials feminino, modalidade de estilo livre com saltos acrobáticos.
  • Slopestyle masculino do snowboard, atração tradicional dos Jogos.
  • Definição do slalom feminino no esqui alpino.
  • Revezamento 4 x 6 km do biatlo feminino promete acirrar a disputa por pódio.
  • No short track, medalhas definidas nos 500m masculino e no revezamento 3000m feminino.
Acompanhe tudo sobre:Olimpíadas de Inverno

Mais de Esporte

Rio Open 2026: Meligeni e Zormann - horário e onde assistir

Guto Miguel no Rio Open: horário e onde assistir

Olimpíadas de Inverno: Kaori Sakamoto inicia busca por 'despedida' perfeita'

Quem é o jogador mais rápido do mundo? Brasileiro está na lista

Mais na Exame

Mundo

Gabão suspende redes sociais e cita risco à segurança nacional

Brasil

Lula vai à Índia para estreitar laços com Modi e na busca por US$ 20 bi em comércio

Guia do Eleitor

Justificar o voto: veja passo a passo do processo na internet e aplicativo

Inteligência Artificial

Pesquisador alerta que corrida da IA 'ameaça existência humana'