Jogos Olímpicos de Inverno: veja a agenda e horários desta quarta, 18

Olimpíadas de Inverno 2026: agenda começa de cedo com jogos simultâneos e segue até a tarde (picture alliance / Colaborador/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 06h02.
Os Jogos Olímpicos de Inverno seguem em ritmo intenso nesta quarta-feira, 18, com diversas disputas distribuídas pela madrugada, manhã e tarde no horário de Brasília.
Entre as atrações do dia estão eventos do esqui cross-country, esqui alpino, snowboard, short track, biatlo, além de jogos importantes do hóquei no gelo masculino e rodadas do curling.
O dia também é marcado por provas que valem medalhas, como as finais do slopestyle masculino, aerials feminino, short track, esqui cross-country e o revezamento 4 x 6 km do biatlo feminino.
|Horário
|Esporte
|Evento
|Detalhes
|05:05
|Curling
|Women's Round Robin – Session 10
|Suécia x Coreia do Sul / EUA x Grã-Bretanha / China x Dinamarca
|05:45
|Esqui Cross-Country
|Women's Team Sprint (Livre)
|Qualificação
|06:00
|Esqui Alpino
|Women's Slalom
|Run 1
|06:15
|Esqui Cross-Country
|Men’s Team Sprint (Livre)
|Qualificação
|07:30
|Esqui Estilo Livre
|Women's Aerials
|Final 1 – Saltos 1 e 2
|07:45
|Esqui Cross-Country
|Women's Team Sprint (Livre)
|Final – medalha
|08:10
|Hóquei no Gelo
|Masculino
|Quartas de final
|08:15
|Esqui Cross-Country
|Men’s Team Sprint (Livre)
|Final – medalha
|08:30
|Esqui Estilo Livre
|Women's Aerials
|Final 2 – medalha
|08:30
|Snowboard
|Men's Slopestyle
|Final – Runs 1 a 3 – medalha
|09:30
|Esqui Alpino
|Women's Slalom
|Run 2 – medalha
|10:05
|Curling
|Men’s Round Robin – Session 11
|China x Tchéquia / Itália x Canadá / EUA x Grã-Bretanha / Noruega x Suíça
|10:45
|Biathlon
|Women's 4 x 6km Relay
|Final – medalha
|12:40
|Hóquei no Gelo
|Masculino
|Quartas de final
|14:10
|Hóquei no Gelo
|Masculino
|Quartas de final
|15:05
|Curling
|Women's Round Robin – Session 11
|Grã-Bretanha x Japão / Canadá x Itália / China x Suécia / Suíça x Dinamarca
|16:15
|Short Track
|Men's 500m
|Quartas de final e semifinais
|16:51
|Short Track
|Women's 3000m Relay
|Final B
|17:00
|Short Track
|Women's 3000m Relay
|Final A – medalha
|17:10
|Hóquei no Gelo
|Masculino
|Quartas de final
|17:27
|Short Track
|Men's 500m
|Final B
|17:32
|Short Track
|Men's 500m
|Final A – medalha