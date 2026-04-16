Alisson e Ederson aparecem em lista dos melhores goleiros do mundo; veja ranking

Dupla que defende a seleção brasileira aparece ao lado de outros gigantes do futebol como Courtois e Donnarumma

Alisson ocupa o top-3 dos melhores goleiros do mundo

Gabriella Brizotti
Colaboradora

Publicado em 16 de abril de 2026 às 08h33.

Alisson, goleiro da seleção brasileira e do Liverpool, e Ederson, que também veste a Amarelinha e defende o Fenerbahçe, estão entre os 15 melhores arqueiros do mundo em 2026.

Segundo levantamento do The Athletic, o goleiro do Liverpool aparece na terceira posição de um ranking liderado por Thibaut Courtois, do Real Madrid. Gianluigi Donnarumma, do Manchester City, ocupa a segunda colocação.

A posição de Alisson chama a atenção. Mesmo convivendo com problemas físicos ao longo da temporada, o arqueiro segue valorizado. Tanto que o veículo destacou que, sem as lesões, o brasileiro poderia ter ocupado o primeiro lugar.

Já Ederson, que trocou o Manchester City pelo Fenerbahçe, da Turquia, em setembro de 2025, aparece na 15ª posição. O jogador foi reconhecido por manter o alto nível mesmo após deixar a Premier League.

Top-15 goleiros do mundo segundo o The Athletic

  1. Thibaut Courtois (Real Madrid)
  2. Gianluigi Donnarumma (PSG)
  3. Alisson (Liverpool)
  4. Manuel Neuer (Bayern de Munique)
  5. Mike Maignan (Milan)
  6. Emiliano Martínez (Aston Villa)
  7. David Raya (Arsenal)
  8. Jan Oblak (Atlético de Madrid)
  9. Joan García (Espanyol)
  10. Gregor Kobel (Borussia Dortmund)
  11. Jordan Pickford (Everton)
  12. Yann Sommer (Inter de Milão)
  13. Unai Simón (Athletic Bilbao)
  14. Diogo Costa (Porto)
  15. Ederson (Fenerbahçe)
