Alisson e Ederson aparecem em lista dos melhores goleiros do mundo; veja ranking

Alisson, goleiro da seleção brasileira e do Liverpool, e Ederson, que também veste a Amarelinha e defende o Fenerbahçe, estão entre os 15 melhores arqueiros do mundo em 2026.
Segundo levantamento do The Athletic, o goleiro do Liverpool aparece na terceira posição de um ranking liderado por Thibaut Courtois, do Real Madrid. Gianluigi Donnarumma, do Manchester City, ocupa a segunda colocação.
A posição de Alisson chama a atenção. Mesmo convivendo com problemas físicos ao longo da temporada, o arqueiro segue valorizado. Tanto que o veículo destacou que, sem as lesões, o brasileiro poderia ter ocupado o primeiro lugar.
Já Ederson, que trocou o Manchester City pelo Fenerbahçe, da Turquia, em setembro de 2025, aparece na 15ª posição. O jogador foi reconhecido por manter o alto nível mesmo após deixar a Premier League.