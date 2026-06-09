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Brasil x EUA: que horas e onde assistir ao amistoso da Seleção feminina hoje

A seleção feminina brasileira entra em campo para enfrentar o time norte-americano

Marta: jogadora volta a enfrentar os Estados Unidos em amistoso da seleção feminina na Neo Química Arena (Lívia Villas Boas/CBF)

Marta: jogadora volta a enfrentar os Estados Unidos em amistoso da seleção feminina na Neo Química Arena (Lívia Villas Boas/CBF)

Carolina Ingizza e Paloma Lazzaro

Publicado em 9 de junho de 2026 às 12h31.

A seleção brasileira feminina volta a enfrentar os Estados Unidos nesta terça-feira, 9, às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, em mais um amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2027.

O confronto marca o segundo encontro entre as equipes nesta Data Fifa. No último sábado, o Brasil venceu as norte-americanas por 2 a 1, de virada, diante de um grande público na Neo Química Arena, em São Paulo.

Onde assistir Brasil x Estados Unidos?

O amistoso terá transmissão da TV Globo, Sportv e ge tv.

Que horas é Brasil x Estados Unidos?

A bola rola às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza.

Como chegam as equipes para o amistoso?

A seleção brasileira chega embalada após derrotar os Estados Unidos por 2 a 1 no primeiro amistoso da série.

Além do resultado positivo, a atuação da torcida brasileira ganhou destaque internacional. A técnica dos Estados Unidos, Emma Hayes, afirmou após a partida que nunca havia vivenciado um ambiente tão intenso nos primeiros minutos de um jogo.

"O desconforto disso nos primeiros 15 minutos. Eu comandei muitos jogos de futebol e nunca ouvi nada assim antes", declarou a treinadora.

Hayes destacou que experiências como essa são importantes para preparar sua equipe para grandes competições e afirmou que os Estados Unidos sairão mais fortes após o confronto.

Para a partida em Fortaleza, a expectativa é de mais uma grande presença de público. Cerca de 37 mil ingressos já haviam sido vendidos antecipadamente, e a projeção é de mais de 40 mil torcedores no Castelão.

Outra novidade pode ser o retorno de Marta. A camisa 10 ficou fora do amistoso disputado em São Paulo por uma decisão conjunta entre comissão técnica, departamento médico e a própria atleta. Segundo o técnico Arthur Elias, a jogadora treinou normalmente e tem condições de atuar.

Prováveis escalações

Brasil: Lelê; Isabela, Thaís Ferreira, Mariza e Isa Haas; Duda Sampaio, Angelina e Kerolin; Dudinha, Bia Zaneratto e Tainá Maranhão.
Técnico: Arthur Elias.

Estados Unidos: Mandy McGlynn; Emily Fox, Tierna Davidson, Emily Sonnett e Gisele Thompson; Lindsey Heaps, Claire Hutton e Lily Yohannes; Trinity Rodman, Sophia Wilson e Alyssa Thompson.
Técnica: Emma Hayes.

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