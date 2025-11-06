Gabriel Bortoleto encerra jejum de 8 anos do Brasil na F1 em Interlagos

Quando largar para a disputa do GP de São Paulo de Fórmula 1, Gabriel Bortoleto vai acabar com um hiato de oito anos sem que um brasileiro dispute uma corrida da categoria máxima do esporte a motor mundial no Autódromo de Interlagos. Nesta quinta-feira (6), o piloto da Sauber destacou como tem sido sua temporada de estreia.

Bortoleto chega a São Paulo com pontos em cinco etapas na atual temporada, incluindo um deles obtido com o décimo lugar no GP do México, realizado duas semanas atrás. Com seus 19 pontos, o brasileiro ajuda a Sauber a brigar pela sexta colocação do Mundial de Construtores, o que representa uma premiação maior para o time caso este posto seja obtido ao final do ano.

Questionado por jornalistas presentes ao Autódromo de Interlagos sobre se o processo de adaptação à Fórmula 1 e aos circuitos por onde a categoria passa na atual temporada, o dono do carro número 5 da Sauber disse que esse é um trabalho de evolução constante, e que é aprimorado a cada etapa do Campeonato Mundial.

“Acho que, com certeza, você vai se adaptando, mas não só a pista. Quando começou o campeonato, toda vez que eu entrava no carro, o Fórmula 1 é algo tão distante de qualquer outra categoria... tão rápido, que para mim era uma pista nova, e como se eu fosse pilotar no carro novo outra vez, mesmo já tendo feito cinco, seis etapas”, disse Bortoleto.

“Hoje são menos fatores, então quando entro numa pista agora, é só a adaptação à pista. O carro já tem o conhecimento, eu já sei mais ou menos onde dá para colocar ele, o que ele aceita, o que ele não aceita, como que dá para eu entrar numa curva sem cometer um erro. Então acho que são esses fatores que tem diferenciado”, segue o piloto.

Ainda sobre o processo de adaptação à F1, a categoria terá um novo regulamento na próxima temporada. O piloto acredita que o aprendizado de seu ano de estreia no mais importante campeonato de automobilismo do mundo será importante para o campeonato de 2026, quando a Sauber passa a se tornar oficialmente equipe Audi.

“Acho que tem muito aprendizado que a gente leva desse ano. Acho que os maiores aprendizados que tive nessa temporada não são baseados no meu carro dessa geração, mas sim em estrutura de equipe. Como lidar com uma equipe tão grande, como trabalhar com os engenheiros. Isso você leva não só para um regulamento novo, mas para qualquer categoria que você for fazer na sua vida”, explica Bortoleto.

Interlagos não é exatamente um circuito inédito para Bortoleto, mas é uma pista em que o brasileiro competiu apenas uma vez na carreira: na corrida de duplas da Stock Car de 2021. Naquela ocasião, Gabriel foi o convidado de Gaetano di Mauro, um dos destaques do grid atual da categoria nacional, e filho de Francesco di Mauro, que acompanhou o hoje piloto da Sauber no início da trajetória na Europa.

“Eu estava ao lado do Gaetano (Di Mauro), um grande amigo meu que levo como irmão. E, sim, foi uma corrida bem legal. Acho que a gente se divertiu e deu para entender um pouquinho da pista. Mas faz muito tempo já, eu acho que não tem como levar muito em base. É uma pista nova, digamos assim, para mim”, explica Bortoleto, que admite expectativa para correr em Interlagos, mas tenta manter o foco como se fosse qualquer outra prova do calendário.

“É um final de semana em Interlagos, eu não vou mentir, tem mais expectativa, mais ansiedade de todas as partes. Mas o final das contas é uma corrida que vale a mesma quantidade de pontos, tem o mesmo plano de outras corridas, é um final de semana Sprint, então quero levar da mesma maneira e fazer o meu melhor”, completa Bortoleto.

As atividades para o GP de São Paulo de Fórmula 1 serão abertas nesta sexta-feira. A etapa brasileira do campeonato está marcada para 14h de domingo.