Vitória de Alcaraz marca a semifinal mais longa da história do Australian Open

Espanhol supera Zverev em 5h27, maior duração já registrada em uma semifinal do torneio

Carlos Alcaraz: espanhol garantiu vaga na final após disputar a semifinal mais longa da história do Australian Open ( Shi Tang/Getty Images)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 07h23.

O duelo entre Carlos Alcaraz e o alemão Alexander Zverev entrou para a história do Australian Open como a semifinal mais longa do torneio.

A vitória do espanhol foi definida após 5 horas e 27 minutos, garantindo sua vaga inédita na final em Melbourne.

Alcaraz superou o número 3 do mundo por 6-4, 7-6 (5), 6-7 (3), 6-7 (4) e 7-5, em um confronto que superou a semifinal disputada em 2009 entre Rafael Nadal e Fernando Verdasco, que havia durado 5 horas e 14 minutos.

Com esse tempo, a partida também se tornou o terceiro jogo mais longo da história do Australian Open, atrás apenas da final de 2012 entre Novak Djokovic e Rafael Nadal, com 5 horas e 53 minutos, e do duelo entre Andy Murray e Thanasi Kokkinakis, pela segunda rodada de 2023, que durou 5 horas e 45 minutos.

 

