Palmeiras oficializa contratação de Alexander Barboza

O Palmeiras oficializou nesta sexta-feira a contratação do zagueiro argentino Alexander Barboza, que estava no Botafogo. Aos 31 anos, o jogador assinou contrato até dezembro de 2028, com possibilidade de extensão por mais um ano. Ele só poderá atuar pelo clube após a Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá.

Com contrato com o Botafogo válido até o final do ano, o zagueiro poderia assinar um pré-contrato a partir de junho. Para evitar perdê-lo sem custos, o clube carioca aceitou negociá-lo com o Palmeiras por 4 milhões de dólares (aproximadamente R$ 20 milhões).

¡Bienvenido, Barboza! 🫡 O zagueiro argentino é o novo reforço da defesa que ninguém passa! Vamos juntos, meu 𝑔𝓇𝑒𝑒𝓃𝑔𝑜! 🇦🇷 ➤ https://t.co/alHzaPthza pic.twitter.com/UZCf6H3bxD — SE Palmeiras (@Palmeiras) May 22, 2026

Disputa de vaga

No elenco palmeirense, Barboza disputará vaga com Gustavo Gómez, Murilo, Bruno Fuchs e Benedetti. Ele também voltará a jogar ao lado do volante Marlon Freitas, com quem foi campeão pelo Botafogo em 2024.

O defensor será o 49º argentino a vestir a camisa do Palmeiras, que é o clube paulista com maior número de jogadores do país vizinho em sua história. O primeiro foi o meio-campista Santiago Novelli, em 1934. O atleta com mais partidas é o atacante Flaco López, com 213 jogos, enquanto o maior artilheiro argentino do clube é o também atacante Juan Raul Echevarrieta, com 113 gols.

Barboza se despediu do Botafogo após a vitória por 3 a 0 sobre o Independiente Petrolero, na última quarta-feira, pela Copa Sul-Americana. Ele deixa o clube após 123 partidas, com quatro gols e quatro assistências, além dos títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, conquistados em 2024.

Nesta sexta-feira, o zagueiro utilizou as redes sociais para se despedir do Botafogo, equipe que defendeu por dois anos e meio. Ele chegou ao clube em janeiro de 2024, após passagem pelo Libertad, do Paraguai.