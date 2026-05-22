Galvão Bueno é internado e passa por cirurgia em São Paulo nesta sexta-feira

Galvão Bueno, de 75 anos, foi internado nesta sexta-feira, 22, no hospital Albert Einstein, em São Paulo, para realizar um procedimento na coluna antes da cobertura da Copa do Mundo de 2026. O narrador tem viagem marcada para o dia 8 de junho, quando embarca para os Estados Unidos, México e Canadá, países-sede do torneio.

A informação foi publicada inicialmente pelo colunista Flávio Ricco e confirmada pela equipe do apresentador. Segundo os representantes de Galvão Bueno, o quadro não é considerado grave e não altera o cronograma de transmissões previsto para o Mundial. O narrador participará da cobertura da seleção brasileira pelo SBT e pela N Sports, empresa da qual é sócio.

As dores relatadas por Galvão têm relação com uma hérnia cervical, condição que já havia impedido sua presença no evento de lançamento da cobertura esportiva do SBT, realizado na semana passada. Na ocasião, sua participação ocorreu por meio de um vídeo gravado antecipadamente.

O procedimento marcado para este sábado, 23, será o segundo realizado por Galvão nas últimas semanas. No início de maio, o narrador passou por uma cirurgia de catarata nos dois olhos. Segundo sua equipe, a intervenção teve como objetivo melhorar a visão antes do início da competição.

Galvão já havia passado por cirurgia antes da Copa de 2022

Esta será a segunda cirurgia na coluna realizada por Galvão Bueno em período próximo a uma Copa do Mundo. Antes do Mundial de 2022, no Catar, o narrador também precisou realizar um procedimento semelhante enquanto ainda integrava a equipe da Globo.

A edição de 2026 marcará uma nova fase da carreira do comunicador fora da emissora carioca. Galvão narrará dez partidas do torneio na cobertura conjunta entre SBT e N Sports.

As empresas adquiriram um pacote com 32 jogos da competição. O acordo pelos direitos de transmissão foi fechado por US$ 25 milhões, valor equivalente a R$ 134,5 milhões na cotação atual.