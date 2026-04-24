Jogos desta sexta-feira, 24: onde assistir ao vivo e horários

A sexta-feira, 24, terá muitos jogos importantes, principalmente dos torneios europeus, que avançam para a sua reta final.

A agenda de futebol está cheia de competições que vão desde o Campeonato Turco até a segunda divisão inglesa, Brasileirão Feminino e Campeonato Argentino.

Dentre os principais jogos, destaque para Real Betis x Real Madrid, por La Liga, e Corinthians x Ferroviária pelo Brasileirão Feminino.