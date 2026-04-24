Esporte

Jogos desta sexta-feira, 24: onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta sexta online e na TV por assinatura

Futebol: Sexta-feira será repleto de jogos ao redor do mundo (Esportes/Exame)

Futebol: Sexta-feira será repleto de jogos ao redor do mundo (Esportes/Exame)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 24 de abril de 2026 às 06h40.

A sexta-feira, 24, terá muitos jogos importantes, principalmente dos torneios europeus, que avançam para a sua reta final.

A agenda de futebol está cheia de competições que vão desde o Campeonato Turco até a segunda divisão inglesa, Brasileirão Feminino e Campeonato Argentino.

Dentre os principais jogos, destaque para Real Betis x Real Madrid, por La Liga, e Corinthians x Ferroviária pelo Brasileirão Feminino.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos

Campeonato Turco

  • 14h -Instabul Basaksehir x Kasimpasa

Campeonato Alemão

  • 15h30 - RB Leipzig x Union Berlin

Campeonato Italiano

  • 15h45 - Napoli x Cremonense

Campeonato Francês

  • 15h45 - Brest x Lens

Campeonato Espanhol

  • 16h - Real Betis x Real Madrid

Campeonato Inglês

  • 16h - Sunderland x Nottingham Forest

2.ª divisão inglesa

  • 16h - Leicester City x Millwall - 2.ª divisão inglesa

Campeonato Argentino

  • 19h15 - Lanús x Central Córdoba
  • 21h30 - Racing x Barracas Central

Brasileirão Série B

  • 20h - Ponte Preta x América-MG

Brasileirão Feminino

  • 21h - Corinthians x Ferroviária

Quais jogos de futebol vão passar na TV aberta hoje?

Globo

  • Nenhum jogo vai passar na Globo nesta sexta, 24

SBT

  • Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta, 24

Record

  • Nenhum jogo vai passar na Record nesta sexta, 24

Band

  • Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta, 24

TV Brasil

  • Nenhum jogo vai passar na TV Brasil nesta sexta, 24

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

  • 21h - Corinthians x Ferroviária - Brasileirão Feminino

BandSports

  • Nenhum jogo vai passar na BandSports nesta sexta, 24

ESPN

  • 16h - Real Betis x Real Madrid - Campeonato Espanhol

ESPN2

  • Nenhum jogo vai passar na ESPN2 nesta sexta, 24

ESPN3

  • 21h30 - Racing x Barracas Central - Campeonato Argentino

ESPN4

  • 16h - Leicester City x Millwall - 2ª divisão inglesa

XSports

  • 15h45 - Napoli x Cremonese - Campeonato Italiano

Premiere

  • Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta sexta, 24

TNT Sports

  • Nenhum jogo vai passar na TNT Sports nesta sexta, 24

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

  • 14h -Instabul Basaksehir x Kasimpasa - Campeonato Turco
  • 15h45 - Napoli x Cremonense - Campeonato Italiano
  • 16h - Real Betis x Real Madrid - Campeonato Espanhol
  • 16h - Sunderland x Nottingham Forest - Campeonato Inglês
  • 16h - Leicester City x Millwall - 2.ª divisão inglesa
  • 19h15 - Lanús x Central Córdoba - Campeonato Argentino
  • 21h30 - Racing x Barracas Central - Campeonato Argentino
  • 20h - Ponte Preta x América-MG - Brasileirão 2ª divisão

Canal Goat

  • Nenhum jogo vai passar no Canal Goat nesta sexta, 24

GE TV

  • Nenhum jogo vai passar no GE TV nesta sexta, 24

Onefootball

  • 15h30 - RB Leipzig x Union Berlin - Campeonato Alemão

HBO Max

  • Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta sexta, 24

Paramount+

  • Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta sexta, 24

Prime Video

  • Nenhum jogo vai passar no Prime Vídeo nesta sexta, 24

Cazé TV

  • 15h45 - Brest x Lnes - Campeonato Francês

Apple TV

  • Nenhum jogo vai passar na Apple TV nesta sexta, 24
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