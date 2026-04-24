Jogos desta sexta-feira, 24: onde assistir ao vivo e horários

Futebol: Sexta-feira será repleto de jogos ao redor do mundo (Esportes/Exame)
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Publicado em 24 de abril de 2026 às 06h40.
A sexta-feira, 24, terá muitos jogos importantes, principalmente dos torneios europeus, que avançam para a sua reta final.
A agenda de futebol está cheia de competições que vão desde o Campeonato Turco até a segunda divisão inglesa, Brasileirão Feminino e Campeonato Argentino.
Dentre os principais jogos, destaque para Real Betis x Real Madrid, por La Liga, e Corinthians x Ferroviária pelo Brasileirão Feminino.
Partida acontece em Sevilha nesta sexta-feira, 24
Equipes se enfrentam nesta sexta-feira, em Nápoles, pela 34ª rodada da Serie A
Medida busca permitir que equipes e pilotos se adaptem às mudanças recentes no regulamento
Atacante brasileiro soma títulos, cifras milionárias e protagonismo no futebol europeu.