Copa do Mundo 2026: seleção dos EUA divulga lista dos convocados

A seleção dos Estados Unidos, um dos países-sede da Copa do Mundo de 2026, anunciou nesta terça-feira a lista com 26 jogadores convocados para disputar o torneio. A equipe americana, comandada pelo técnico argentino Mauricio Pochettino, integra o Grupo D ao lado de Paraguai, Austrália e Turquia. A estreia está marcada para o dia 12 de junho, às 22h (horário de Brasília), em Los Angeles, contra o Paraguai.

Antes do início da Copa, os Estados Unidos realizarão dois amistosos preparatórios. No domingo, 31 de maio, a equipe enfrentará Senegal, em Charlotte. Já o último compromisso antes da competição será contra a Alemanha, no dia 6 de junho, em Chicago.

Confira a lista dos convocados:

Goleiros: Chris Brady (Chicago Fire), Matt Freese (New York City FC), Matt Turner (New England Revolution);

Defensores: Alex Freeman (Villarreal), Antonee Robinson (Fulham), Auston Trusty (Celtic), Chris Richards (Crystal Palace), Mark McKenzie (Toulouse), Max Arfsten (Columbus Crew), Sergiño Dest (PSV), Tim Ream (Charlotte), Miles Robinson (Cincinnati), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), Sergiño Dest (PSV);

Meio-campistas: Brenden Aaronson (Leeds), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach), Malik Tillman (Bayer Leverkusen), Tyler Adams (Bournemouth), Weston McKennie (Juventus);

Atacantes: Alex Zendejas (Club América), Christian Pulisic (Milan), Folarin Balogun (Monaco), Haji Wright (Coventry City), Ricardo Pepi (PSV), Tim Weah (Olympique de Marseille).

O caminho dos EUA

Após a estreia contra o Paraguai, os Estados Unidos enfrentarão a Austrália na segunda rodada do Grupo D, no dia 19, às 16h (horário de Brasília), em Seattle. A equipe encerra sua participação na fase de grupos contra a Turquia, no dia 25, às 23h (horário de Brasília), em Los Angeles.

A seleção americana disputará a Copa do Mundo pela 12ª vez em sua história. Seu melhor desempenho foi o terceiro lugar na edição inaugural do torneio, em 1930, no Uruguai. Esta será a segunda vez que o país sediará o Mundial. Em 1994, quando foi anfitrião, os Estados Unidos foram eliminados pelo Brasil nas oitavas de final, que acabou ficando com o tetracampeonato.