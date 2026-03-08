Fortaleza x Ceará: onde assistir e horário do jogo pela final do Campeonato Cearense

O Ceará e Fortaleza se enfrentam neste domingo, 8, às 18h, na Arena Castelão, em Fortaleza. A partida é válida pela final do Campeonato Cearense e terá transmissão da Globo, Canal GOAT, TV Brasil, TV Ceará e TVC Esporte.

O primeiro jogo da decisão, disputado em 1º de março, terminou empatado em 1 a 1. Os dois gols saíram apenas nos minutos finais da partida. O Fortaleza abriu o placar aos 86 minutos, com Lucas Emanoel, mas o Ceará reagiu nos acréscimos e empatou aos 91, com Lucca.

O histórico recente do clássico mostra vantagem do Ceará. Nos últimos dez encontros entre as equipes, o Vozão venceu quatro partidas, enquanto o Fortaleza saiu vitorioso apenas uma vez. Os outros cinco confrontos terminaram empatados.

Na fase de grupos desta edição do campeonato, os rivais também se enfrentaram. O duelo, realizado em 8 de fevereiro, terminou sem gols.

Onde assistir ao vivo o jogo do Ceará x Fortaleza hoje pelo Campeonato Cearense?

O jogo deste domingo, 18h, entre o Ceará e Fortaleza terá transmissão ao vivo na Globo, Canal GOAT, TV Brasil, TV Ceará e TVC Esporte.

Como assistir online o jogo do Ceará x Fortaleza hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Canal GOAT e pelo TVC Esporte, ambos no YouTube.

Prováveis escalações

Ceará: Richard; Gilmar, Eder, Otavio; Alex Silva, Lucas Lima, Vinicius Zanocelo, Fernando; Pedro Henrique, Matheusinho e Wendel. Técnico: Mozart.

Fortaleza: Brenno; Maílton, Brítez, Gazal, Luan Freitas, Gabriel Fuentes; Rodrigo, Sasha, Pierre; Luiz Fernando e Pochettino. Técnico: Thiago Carpini.