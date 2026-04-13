Veja os elencos mais valiosos do Brasil

O Brasileirão 2026 há tempos não se resume à rivalidade apenas em campo. Fora das quatro linhas, a disputa ficou ainda mais acirrada com clubes cada vez mais ricos.

Em janeiro deste ano, no topo do ranking aparecia o Palmeiras, dono do elenco mais valioso do país, avaliado em cerca de 223 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão), segundo a ferramenta Transfermarkt.

Dessa quantia, 43 milhões de euros (R$ 270,41 milhões) são referentes apenas ao atacante Vitor Roque, comprado junto ao Barcelona, e que é o jogador mais caro do time palestrino atualmente.

O clube alviverde se mantém à frente, impulsionado por uma combinação de jovens promessas valorizadas e uma gestão que vem desenvolvendo um bom trabalho e transformando talento em bastante dinheiro.

Logo atrás, Flamengo e Cruzeiro completam o grupo dos “bilionários”. O clube rubro-negro surge com um elenco estimado em 219 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão), reflexo direto dos investimentos recentes e de uma política agressiva no mercado. A chegada de Lucas Paquetá foi outro fator que ampliou o valor do elenco.

Já o Cruzeiro, avaliado em aproximadamente 166 milhões de euros (R$ 976 milhões) é quem fecha o top 3. A Raposa tem um elenco bastante valioso, que ficou ainda mais caro após a chegada do meia Gerson.

Diferença para os demais clubes é considerável

Corinthians, Botafogo e Bahia aparecem na sequência dos clubes bilionários; no entanto, a diferença é considerável. Os três aparecem abaixo da marca simbólica do bilhão, mas já flertam com cifras elevadas que demonstram o crescimento financeiro da Série A.

Mais abaixo, clubes tradicionais como São Paulo e Internacional figuram em posições intermediárias, assim como Fluminense, Grêmio e Santos.

O recorte apresenta uma transformação importante: o Brasileirão se tornou um dos campeonatos mais valiosos fora da Europa. Somados, os elencos da Série A ultrapassam a marca de R$ 13 bilhões, consolidando o país não apenas como celeiro de talentos, mas também como um mercado cada vez mais competitivo.

Ranking dos elencos mais valiosos do Brasil