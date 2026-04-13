Esporte

Veja os elencos mais valiosos do Brasil

Flamengo e Cruzeiro completam o top 3 dos elencos mais valiosos do Brasileirão; Remo, Mirassol e Chapecoense são os mais baratos

Palmeiras: Elenco está avaliado em R$1,3 bilhão (Foto: Alex Silva/Sports Press Photo/Getty Images)

Palmeiras: Elenco está avaliado em R$1,3 bilhão (Foto: Alex Silva/Sports Press Photo/Getty Images)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 13 de abril de 2026 às 16h11.

O Brasileirão 2026 há tempos não se resume à rivalidade apenas em campo. Fora das quatro linhas, a disputa ficou ainda mais acirrada com clubes cada vez mais ricos.

Em janeiro deste ano, no topo do ranking aparecia o Palmeiras, dono do elenco mais valioso do país, avaliado em cerca de 223 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão), segundo a ferramenta Transfermarkt.

Dessa quantia, 43 milhões de euros (R$ 270,41 milhões) são referentes apenas ao atacante Vitor Roque, comprado junto ao Barcelona, e que é o jogador mais caro do time palestrino atualmente.

O clube alviverde se mantém à frente, impulsionado por uma combinação de jovens promessas valorizadas e uma gestão que vem desenvolvendo um bom trabalho e transformando talento em bastante dinheiro.

Logo atrás, Flamengo e Cruzeiro completam o grupo dos “bilionários”. O clube rubro-negro surge com um elenco estimado em 219 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão), reflexo direto dos investimentos recentes e de uma política agressiva no mercado. A chegada de Lucas Paquetá foi outro fator que ampliou o valor do elenco.

Já o Cruzeiro, avaliado em aproximadamente 166 milhões de euros (R$ 976 milhões) é quem fecha o top 3. A Raposa tem um elenco bastante valioso, que ficou ainda mais caro após a chegada do meia Gerson.

Diferença para os demais clubes é considerável

Corinthians, Botafogo e Bahia aparecem na sequência dos clubes bilionários; no entanto, a diferença é considerável. Os três aparecem abaixo da marca simbólica do bilhão, mas já flertam com cifras elevadas que demonstram o crescimento financeiro da Série A.

Mais abaixo, clubes tradicionais como São Paulo e Internacional figuram em posições intermediárias, assim como Fluminense, Grêmio e Santos.

O recorte apresenta uma transformação importante: o Brasileirão se tornou um dos campeonatos mais valiosos fora da Europa. Somados, os elencos da Série A ultrapassam a marca de R$ 13 bilhões, consolidando o país não apenas como celeiro de talentos, mas também como um mercado cada vez mais competitivo.

Ranking dos elencos mais valiosos do Brasil

    1.  Palmeiras — € 223 milhões. (≈ R$ 1,204 bilhões)
    2. Flamengo — € 219,20 milhões. (≈ R$ 1,184 bilhões)
    3. Cruzeiro — € 166,55 milhões. (≈ R$ 899 milhões)
    4. Corinthians — € 154,30 milhões. (≈ R$ 833 milhões)
    5. Botafogo — € 115,25 milhões. (≈ R$ 622 milhões)
    6. Bahia — € 114,35 milhões. (≈ R$ 617 milhões)
    7. Fluminense — € 112,53 milhões. (≈ R$ 608 milhões)
    8. Grêmio — € 103,85 milhões. (≈ R$ 561 milhões)
    9.  Vasco da Gama — € 101,20 milhões. (≈ R$ 546 milhões)
    10. Santos — € 98,95 milhões. (≈ R$ 534 milhões)
    11. RB Bragantino — € 89 milhões. (≈ R$ 481 milhões)
    12. Atlético Mineiro — € 88.45 milhões. (≈ R$ 478 milhões)
    13. São Paulo — € 83,55 milhões. (≈ R$ 451 milhões)
    14. Internacional — € 71,60 milhões. (≈ R$ 387 milhões)
    15. Athletico Paranaense — € 47,48 milhões. (≈ R$ 256 milhões)
    16. Vitória — € 38,30 milhões. (≈ R$ 207 milhões)
    17. Coritiba — € 36,00 milhões. (≈ R$ 194 milhões)
    18. Remo — € 30,75 milhões. (≈ R$ 166 milhões)
    19. Mirassol — € 30,40 milhões. (≈ R$ 164 milhões)
    20. Chapecoense — € 17,65 milhões. (≈ R$ 95 milhões)
Acompanhe tudo sobre:PalmeirasFutebol

Mais de Esporte

Apostas na guerra do Irã geram críticas; Brasil acaba com previsões após regulamentação

Gestos obscenos e encenação: os motivos inusitados que já levaram à expulsão no futebol

Jogos de hoje, segunda-feira, 13 de abril, onde assistir ao vivo e horários

Corinthians x Palmeiras: veja resultado do clássico deste domingo

Mais na Exame

Inteligência Artificial

OpenAI defende semana de 4 dias de trabalho e reacende debate na era da IA

Pop

BBB 26: enquete atualizada mostra quem deve sair no 16º Paredão

Brasil

Enem 2026: prazo para solicitar isenção da taxa de inscrição começa hoje

Future of Money

Magnata das criptomoedas critica projeto da família Trump por ‘confiscar ativos’