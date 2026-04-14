Santos x Deportivo Recoleta: horário, onde assistir e prováveis escalações

Santos x Deportivo Recoleta se enfrentam nesta terça-feira, 14, às 21h30, na Vila Belmiro. A partida é válida pela segunda rodada da Copa Sul-Americana.

O duelo será inédito e muito importante para o Peixe, que vem de uma derrota por 1 a 0 na estreia da competição para o Deportivo Cuenca.

Já o Recoleta, estreante da competição, surpreendeu após empatar por 1 a 1 com o San Lorenzo na primeira rodada, e chega embalado para tentar mais pontos diante do Peixe.

A grande expectativa fica por conta de Neymar. O jogador é a esperança do Santos e deve ser titular após ser poupado contra o Deportivo Cuenca. A utilização do atleta faz parte dos planos do clube para que o jogador seja convocado para a Copa do Mundo.

Como chega o Santos para o confronto

Vivendo uma temporada de oscilação, o Santos busca um fôlego nas competições que disputa. O clube venceu Remo e Atlético-MG nos últimos confrontos, o que o afastou da zona de rebaixamento.

Na Sul-Americana, no entanto, acabou perdendo para o Deportivo Cuenca por 1 a 0, um resultado frustrante e que pode ser prejudicial para o Peixe, já que no torneio apenas o primeiro de cada grupo se classifica.

A boa notícia para o torcedor santista é que o time vive um bom momento em casa e, com Neymar em campo, vem sendo superior aos adversários na Vila Belmiro.

Como chega o Deportivo Recoleta para o confronto

Já o Recoleta está na oitava posição do Campeonato Paraguaio, com 19 pontos em 16 rodadas. O clube quer seguir fazendo história na Sul-Americana e agora terá o duelo contra o Santos para conseguir o feito.

Fora de casa, o clube tem apresentado dificuldades. Na última rodada do Campeonato Paraguaio, perdeu para o Sportivo Luqueño por 2 a 1, ficando evidenciado desgaste físico no elenco comandado por Jorge González Frutos.

Onde assistir a Santos x Deportivo Recoleta

O duelo entre Santos x Deportivo Recoleta terá transmissão do SBT, ESPN e Disney+.

Prováveis escalações

Santos (Técnico: Cuca)

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Luan Peres, Escobar; Christian Oliva, João Schmidt, Neymar; Barreal, Gabigol e Rony.

Deportivo Recoleta (Técnico: Jorge González Frutos )

Nelson Ferreira; Facundo Echeguren, Nicolás Marotta, Lucas Monzón, Dairon Mosqueira; Wilfrido Báez, José Espínola, Juan Franco, Aldo González; Allan Wlk e Kevin Parzajuk.