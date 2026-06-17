Veja os 5 jogos imperdíveis desta semana na Copa do Mundo 2026

A fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 segue a todo vapor e promete grandes emoções nos próximos dias. Entre favoritos ao título, seleções em ascensão e confrontos que podem encaminhar classificações, a semana reserva partidas que merecem a atenção dos torcedores.

Confira cinco jogos que prometem movimentar o Mundial.

Portugal x Congo: favoritismo europeu contra a ousadia africana

Portugal entra em campo pressionado pela expectativa de fazer uma grande campanha. Com um elenco recheado de talento e experiência internacional, os portugueses aparecem entre os candidatos a avançar às fases decisivas.

Do outro lado, o Congo tenta surpreender em sua caminhada no torneio. A seleção africana aposta na força física, velocidade e intensidade para dificultar a vida dos europeus.

A bola rola às 14h, de Brasília, desta quarta-feira, 17, em Houston, nos Estados Unidos.

Inglaterra x Croácia: reencontro de gigantes

Sempre que Inglaterra e Croácia se enfrentam, a memória dos torcedores remete a jogos marcantes em grandes competições.

O confronto reúne duas seleções acostumadas a disputar os principais torneios europeus. Os ingleses contam com uma geração talentosa e sonham em encerrar o jejum de títulos mundiais. Já os croatas seguem apostando na organização tática e na competitividade que os tornou uma das equipes mais respeitadas da Europa.

A bola rola às 17h, de Brasília, desta quarta-feira, 17, em Dallas, nos Estados Unidos.

México x Coreia do Sul: confronto que pode valer classificação

México e Coreia do Sul chegam para um duelo que pode ter impacto direto na disputa por uma vaga no mata-mata.

Tradicional participante das Copas do Mundo, a seleção mexicana busca manter sua reputação de equipe competitiva em torneios internacionais. Os sul-coreanos, por sua vez, apostam na intensidade, velocidade e disciplina tática para continuar sonhando com a classificação.

A bola rola às 22h, de Brasília, desta quinta-feira, 18, em Guadalajara, no México.

Brasil x Haiti: teste para a Seleção

Após o empate contra Marrocos na estreia, o Brasil volta a campo diante de um Haiti que mostrou mais qualidade do que muitos esperavam.

Os haitianos chamaram atenção pela velocidade nas transições, pelas jogadas pelos lados do campo e pela força nas bolas aéreas. A equipe criou dificuldades para a Escócia.

Favorito, o Brasil terá de controlar os espaços defensivos e evitar os contra-ataques para não transformar a partida em um duelo mais complicado do que parece no papel.

A bola rola às 21h30, de Brasília, desta sexta-feira, 19, na Filadélfia, nos Estados Unidos.

Holanda x Suécia: duas seleções que sonham alto

Fechando a lista, Holanda e Suécia protagonizam um dos confrontos mais interessantes da semana.

Os holandeses chegam embalados por uma geração talentosa e pela tradição de boas campanhas em Copas do Mundo. Já a Suécia ganhou confiança após uma estreia convincente e mostrou capacidade de competir contra qualquer adversário.

Além da qualidade técnica dos dois lados, o duelo pode ser decisivo para definir a liderança do grupo.

A bola rola às 14h, de Brasília, deste sábado, 20, em Houston, nos Estados Unidos.