Cristiano Ronaldo vai jogar a Copa de 2026? Veja as chances do craque

A possibilidade de Cristiano Ronaldo disputar a Copa do Mundo de 2026 é bastante real. Aos 41 anos, o craque português segue como peça importante da Seleção Portuguesa e está praticamente confirmado na convocação daquele que pode ser o último grande capítulo de sua carreira internacional.

Idade pesa, mas Cristiano segue competitivo

Naturalmente a idade aparece como o principal obstáculo. Caso esteja na Copa de 2026, Cristiano disputará o Mundial com 41 anos, algo raro para jogadores de linha em alto nível.

Mesmo longe do futebol europeu de elite, atuando pelo Al-Nassr, Cristiano continua apresentando números ofensivos expressivos e mantém uma rotina física extremamente rigorosa. O português segue sendo referência em preparação, recuperação e cuidado corporal, fatores que aumentam suas chances de permanecer competitivo até o Mundial.

O peso histórico dentro de Portugal

Além da parte técnica, Cristiano Ronaldo possui um peso gigantesco dentro da seleção portuguesa. Maior jogador da história do país, capitão e líder da geração mais vencedora de Portugal, o atacante ainda exerce forte influência no elenco.

A experiência em torneios grandes também conta a favor. Mesmo sem a explosão física dos tempos de auge no Real Madrid ou no Manchester United, Cristiano continua sendo um jogador decisivo, principalmente dentro da área.

Concorrência aumentou na seleção portuguesa

Por outro lado, o cenário dentro de Portugal mudou bastante nos últimos anos. A seleção tem hoje uma geração ofensiva mais jovem e dinâmica, com nomes como Rafael Leão, Gonçalo Ramos, João Félix e Francisco Conceição disputando espaço no setor ofensivo.

Além disso, existe um debate sobre o quanto a seleção consegue ser mais intensa e móvel sem depender exclusivamente de Cristiano.

Isso faz com que sua convocação dependa não apenas do nome que carrega, mas também de sua capacidade de continuar contribuindo tecnicamente em alto nível até 2026.

O desejo de disputar mais uma Copa

Outro elemento importante é o próprio desejo de Cristiano Ronaldo. O atacante nunca escondeu o tamanho de sua ambição e da relação quase obsessiva com recordes e longevidade. Disputar uma sexta Copa do Mundo seria algo histórico e praticamente sem precedentes no futebol moderno.