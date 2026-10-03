Eleições 2026: quem lidera as últimas pesquisas para Senado em Minas Gerais?

As eleições se aproximam. Neste domingo, 4, os eleitores vão às urnas no primeiro turno das eleições de 2026 para escolher presidente, governador, dois senadores, deputado federal e deputado estadual ou distrital. Neste ano, estão em disputa 54 das 81 cadeiras do Senado — duas em cada estado e no Distrito Federal.

Em Minas Gerais, as últimas pesquisas Datafolha e Quaest mostram cenários distintos para a disputa pelas duas vagas ao Senado.

Datafolha

De acordo com o Datafolha, em Minas Gerais, a disputa aparece mais pulverizada. Marília Campos (PT) tem 13%, seguida por Carlos Viana (PSD) e Aécio Neves (PSDB), com 11% cada.

Domingos Sávio (PL) aparece com 9%, Marcelo Aro (PP) tem 6% e Áurea Carolina (PSOL), 5%.

Marília Campos (PT): 13% (eram 13% em 24 de setembro)

Carlos Viana (PSD): 11% (eram 11%)

Aécio Neves (PSDB): 11% (eram 11%)

Domingos Sávio (PL): 9% (eram 9%)

Marcelo Aro (PP): 6% (eram 6%)

Áurea Carolina (PSOL): 5% (eram 5%)

Marco Antônio Superman (Novo): 2% (eram 2%)

Ana Luiza do MLB (UP): 2% (eram 2%)

Carlin Moura (Avante): 1% (era 1%)

Victória Mello Vic (PSTU): 1% (era 1%)

Manoel Carvalho (MDB): 1% (eram 2%)

Juiz Ramon Moreira (DC): 1% (era 0%)

Arcanjo Pimenta (MDB): 1% (era 1%)

Tião Pessoa (PCO): 1% (era 1%)

Jordano Metalúrgico (PSTU): 0% (era 0%)

Fidélis Alcântara (UP): 0% (era 1%)

Em branco/nulo/nenhum: 15% (eram 14%)

Indecisos: 20% (eram 21%)

A pesquisa foi contratada pela Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo. O Datafolha entrevistou 1.204 pessoas em 35 municípios entre 28 de setembro e 1º de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número RJ-02070/2026.

Quaest

Já a Quaest aponta que Domingos Sávio (PL) lidera numericamente, com 14%, seguido por Marília Campos (PT), com 13%. Carlos Viana (PSD) e Aécio Neves (PSDB) aparecem com 12% cada.

Marcelo Aro (PP) tem 6%, enquanto Marco Antônio Superman (Novo) e Áurea Carolina (PSOL) registram 4% cada. Os demais candidatos têm 0%.

Domingos Sávio (PL): 14% (eram 10% em 23 de setembro)

Marília Campos (PT): 13% (eram 13%)

Carlos Viana (PSD): 12% (eram 10%)

Aécio Neves (PSDB): 12% (eram 10%)

Marcelo Aro (PP): 6% (eram 6%)

Marco Antônio Superman (Novo): 4% (era 1%)

Áurea Carolina (PSOL): 4% (eram 3%)

Ana Luiza do MLB (UP): 0% (era 1%)

Arcanjo Pimenta (MDB): 0% (era 0%)

Carlin Moura (Avante): 0% (era 1%)

Fidélis Alcântara (UP): 0% (era 1%)

Jordano Metalúrgico (PSTU): 0% (era 0%)

Juiz Ramon Moreira (DC): 0% (era 0%)

Manoel Carvalho (MDB): 0% (era 0%)

Tião Pessoa (PCO): 0% (era 0%)

Victória Mello Vic (PSTU): 0% (era 0%)

Indecisos: 18% (eram 29%)

Branco/ Nulo/ Não vai votar: 17% (eram 15%)

A Quaest ouviu 1.800 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 25 e 28 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro no TSE é SP-01590/2026.

*Colaborou Naty Falla