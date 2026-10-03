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Eleições 2026: quem lidera as últimas pesquisas para Senado em Minas Gerais?

Neste ano, estão em disputa 54 das 81 cadeiras do Senado — duas em cada estado e no Distrito Federal

Senado: serão renovadas 54 das 81 cadeiras (Luiz Roberto/TSE/Divulgação)

Senado: serão renovadas 54 das 81 cadeiras (Luiz Roberto/TSE/Divulgação)

Rebecca Crepaldi
Rebecca Crepaldi

Repórter de finanças

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 12h04.

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As eleições se aproximam. Neste domingo, 4, os eleitores vão às urnas no primeiro turno das eleições de 2026 para escolher presidente, governador, dois senadores, deputado federal e deputado estadual ou distrital. Neste ano, estão em disputa 54 das 81 cadeiras do Senado — duas em cada estado e no Distrito Federal.

Em Minas Gerais, as últimas pesquisas Datafolha e Quaest mostram cenários distintos para a disputa pelas duas vagas ao Senado.

Datafolha

De acordo com o Datafolha, em Minas Gerais, a disputa aparece mais pulverizada. Marília Campos (PT) tem 13%, seguida por Carlos Viana (PSD) e Aécio Neves (PSDB), com 11% cada.

Domingos Sávio (PL) aparece com 9%, Marcelo Aro (PP) tem 6% e Áurea Carolina (PSOL), 5%.

  • Marília Campos (PT): 13% (eram 13% em 24 de setembro)
  • Carlos Viana (PSD): 11% (eram 11%)
  • Aécio Neves (PSDB): 11% (eram 11%)
  • Domingos Sávio (PL): 9% (eram 9%)
  • Marcelo Aro (PP): 6% (eram 6%)
  • Áurea Carolina (PSOL): 5% (eram 5%)
  • Marco Antônio Superman (Novo): 2% (eram 2%)
  • Ana Luiza do MLB (UP): 2% (eram 2%)
  • Carlin Moura (Avante): 1% (era 1%)
  • Victória Mello Vic (PSTU): 1% (era 1%)
  • Manoel Carvalho (MDB): 1% (eram 2%)
  • Juiz Ramon Moreira (DC): 1% (era 0%)
  • Arcanjo Pimenta (MDB): 1% (era 1%)
  • Tião Pessoa (PCO): 1% (era 1%)
  • Jordano Metalúrgico (PSTU): 0% (era 0%)
  • Fidélis Alcântara (UP): 0% (era 1%)
  • Em branco/nulo/nenhum: 15% (eram 14%)
  • Indecisos: 20% (eram 21%)

A pesquisa foi contratada pela Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo. O Datafolha entrevistou 1.204 pessoas em 35 municípios entre 28 de setembro e 1º de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número RJ-02070/2026.

Quaest

Já a Quaest aponta que Domingos Sávio (PL) lidera numericamente, com 14%, seguido por Marília Campos (PT), com 13%. Carlos Viana (PSD) e Aécio Neves (PSDB) aparecem com 12% cada.

Marcelo Aro (PP) tem 6%, enquanto Marco Antônio Superman (Novo) e Áurea Carolina (PSOL) registram 4% cada. Os demais candidatos têm 0%.

  • Domingos Sávio (PL): 14% (eram 10% em 23 de setembro)
  • Marília Campos (PT): 13% (eram 13%)
  • Carlos Viana (PSD): 12% (eram 10%)
  • Aécio Neves (PSDB): 12% (eram 10%)
  • Marcelo Aro (PP): 6% (eram 6%)
  • Marco Antônio Superman (Novo): 4% (era 1%)
  • Áurea Carolina (PSOL): 4% (eram 3%)
  • Ana Luiza do MLB (UP): 0% (era 1%)
  • Arcanjo Pimenta (MDB): 0% (era 0%)
  • Carlin Moura (Avante): 0% (era 1%)
  • Fidélis Alcântara (UP): 0% (era 1%)
  • Jordano Metalúrgico (PSTU): 0% (era 0%)
  • Juiz Ramon Moreira (DC): 0% (era 0%)
  • Manoel Carvalho (MDB): 0% (era 0%)
  • Tião Pessoa (PCO): 0% (era 0%)
  • Victória Mello Vic (PSTU): 0% (era 0%)
  • Indecisos: 18% (eram 29%)
  • Branco/ Nulo/ Não vai votar: 17% (eram 15%)

A Quaest ouviu 1.800 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 25 e 28 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro no TSE é SP-01590/2026.

*Colaborou Naty Falla

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