São Paulo x Corinthians: onde assistir à final do Campeonato Brasileiro Feminino

RESUMO | O São Paulo recebe o Corinthians neste sábado, 3, às 16h30, no Estádio do MorumBis, para o jogo de volta da grande final do Brasileirão Feminino, com quase 40 mil ingressos vendidos, vantagem tricolor no agregado e transmissão ao vivo na TV e internet.

O futebol feminino nacional vive seu momento de ápice neste final de semana. São Paulo e Corinthians entram em campo neste sábado, 3, às 16h30 (de Brasília), no Estádio do MorumBis, para disputar o jogo de volta da grande final do Campeonato Brasileiro Feminino. Com mais de 38 mil ingressos já comercializados, o clássico promete quebrar recordes de público.

O Tricolor entra em vantagem após vencer o confronto de ida por 2 a 1 na Neo Química Arena. Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Thiago Viana joga pelo empate para levantar a taça e encerrar um longo jejum: o clube do Morumbi não conquista o campeonato nacional da categoria desde 1997. Do outro lado, o Corinthians busca contornar turbulências internas — incluindo cobranças recentes sobre atrasos salariais relatadas pela meia Gabi Zanotti — para apostar em seu poderoso ataque (o melhor da competição, com 43 gols) e buscar a virada histórica sob o comando da técnica Emily Lima.

Onde assistir à final

Para os torcedores que não comparecerão ao MorumBis, a decisão contará com ampla cobertura em canais abertos, públicos e plataformas de streaming. A transmissão ao vivo será realizada por:

TV Aberta: Globo e TV Brasil.

Globo e TV Brasil. Streaming e Internet: GETV, UOL e Nsports

Panorama e prováveis escalações

São Paulo

Embalado pelo resultado da ida e contando com o apoio maciço de sua torcida — tendo perdido apenas uma partida em casa em todo o campeonato —, o Tricolor chega com força máxima para o confronto. O técnico Thiago Viana não possui desfalques confirmados e tem a tendência de repetir exatamente a mesma base tática e a mesma escalação inicial que garantiu a vantagem no primeiro duelo.

Corinthians

Em busca do heptacampeonato, as "Brabas" terão o importante retorno da zagueira Thaís Regina, que cumpriu suspensão no jogo de ida. No entanto, o departamento médico corinthiano registrou baixa de peso: a defensora Érika sentiu um desconforto no joelho esquerdo e foi vetada da decisão. Por outro lado, a lateral Tamires e a meia Vic Albuquerque estão confirmadas para liderar a tentativa de reação alvinegra fora de casa.

A corrida histórica pelo recorde de público

A consolidação do futebol feminino brasileiro como um fenômeno de massas ganha um novo e decisivo capítulo neste sábado, 3, quando São Paulo e Corinthians medem forças no Estádio do MorumBis pelo jogo de volta da final do Campeonato Brasileiro de 2026. Impulsionado pela vantagem tricolor obtida após a vitória por 2 a 1 na Neo Química Arena — com gols de Giovanna Crivelari e Isa Guimarães para as Soberanas, e Gabi Zanotti descontando para as alvinegras —, o clássico gerou uma mobilização estrondosa nas bilheterias. Com mais de 38 mil ingressos vendidos antecipadamente, o confronto na capital paulista ameaça diretamente marcas históricas de bilheteria da modalidade no país.

O ranking histórico de público no Brasil e no mundo

O patamar de engajamento alcançado pela decisão nacional coloca o futebol feminino em patamares comparáveis aos grandes eventos esportivos globais. Atualmente, o pódio e o ranking dos maiores públicos registrados no território brasileiro refletem o crescimento da modalidade:

Brasil 0x0 Suécia (3 a 4 nos pênaltis): 70.454 pessoas (Semifinal dos Jogos Olímpicos do Rio, no Maracanã, em 2016) — Maior público da história no país.

70.454 pessoas (Semifinal dos Jogos Olímpicos do Rio, no Maracanã, em 2016) — Maior público da história no país. Corinthians 2x0 São Paulo: 44.136 pessoas (Final do Brasileirão de 2024, na Neo Química Arena) — Recorde absoluto de clubes no Brasil.

44.136 pessoas (Final do Brasileirão de 2024, na Neo Química Arena) — Recorde absoluto de clubes no Brasil. Corinthians 2x1 Ferroviária: 42.566 pessoas (Final do Brasileirão de 2023).

42.566 pessoas (Final do Brasileirão de 2023). Corinthians 1x0 Cruzeiro: 40.727 pessoas (Final do Brasileirão de 2025).

40.727 pessoas (Final do Brasileirão de 2025). Corinthians 4x1 Internacional: 40.691 pessoas (Final do Brasileirão de 2022).

40.691 pessoas (Final do Brasileirão de 2022). Corinthians 4x1 São Paulo: 40.235 pessoas (Final do Paulistão de 2023).

40.235 pessoas (Final do Paulistão de 2023). Internacional 1x1 Corinthians: 36.330 pessoas (Final do Brasileirão de 2022).

No cenário internacional, o topo de público em partidas de clubes é liderado por marcas na Europa e nas Américas, encabeçado pelos 63.004 torcedores presentes no Empower Field at Mile High para o duelo entre Denver Summit FC e Washington Spirit pela NWSL em 2026, seguido por clássicos europeus que lotam regularmente arenas como o Wanda Metropolitano (Atlético de Madrid x Barcelona com 60.739 torcedores) e o Emirates Stadium (com partidas do Arsenal superando a faixa dos 60 mil presentes). A expectativa de casa cheia no MorumBis reafirma a força do mercado sul-americano na rota dos grandes espetáculos globais do esporte.

Ficha técnica da decisão do Brasileirão

Competição: Campeonato Brasileiro Feminino (Final - Jogo de Volta)

Campeonato Brasileiro Feminino (Final - Jogo de Volta) Data: 3 de outubro de 2026

3 de outubro de 2026 Horário: 16h30 (de Brasília)

16h30 (de Brasília) Estádio: Cícero Pompeu de Toledo (MorumBis), São Paulo (SP)

Cícero Pompeu de Toledo (MorumBis), São Paulo (SP) Onde assistir: Globo, TV Brasil, GETV, UOL e Nsports

Quando será disputada a final do Brasileirão Feminino entre São Paulo e Corinthians?

O jogo de volta decisivo acontece neste sábado, 3, com início marcado para as 16h30 (horário de Brasília).

Onde será realizada a partida?

O confronto será sediado no Estádio do Cícero Pompeu de Toledo, o MorumBis, em São Paulo.

Quais canais e plataformas vão transmitir a final ao vivo?

A partida terá ampla cobertura na TV aberta e em plataformas de streaming, sendo transmitida por Globo, TV Brasil, GETV e Nsports.

Quem tem a vantagem no placar agregado para a decisão?

O São Paulo venceu o jogo de ida por 2 a 1 na Neo Química Arena e joga por um empate para conquistar o título nacional.