São Paulo x Corinthians: onde assistir à final do Campeonato Brasileiro Feminino

São Paulo x Corinthians decidem o título do Campeonato Brasileiro Feminino de futebol. (Reprodução/CBF)
Redator na Exame
Publicado em 3 de outubro de 2026 às 06h44.
RESUMO | O São Paulo recebe o Corinthians neste sábado, 3, às 16h30, no Estádio do MorumBis, para o jogo de volta da grande final do Brasileirão Feminino, com quase 40 mil ingressos vendidos, vantagem tricolor no agregado e transmissão ao vivo na TV e internet.
O futebol feminino nacional vive seu momento de ápice neste final de semana. São Paulo e Corinthians entram em campo neste sábado, 3, às 16h30 (de Brasília), no Estádio do MorumBis, para disputar o jogo de volta da grande final do Campeonato Brasileiro Feminino. Com mais de 38 mil ingressos já comercializados, o clássico promete quebrar recordes de público.
O Tricolor entra em vantagem após vencer o confronto de ida por 2 a 1 na Neo Química Arena. Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Thiago Viana joga pelo empate para levantar a taça e encerrar um longo jejum: o clube do Morumbi não conquista o campeonato nacional da categoria desde 1997. Do outro lado, o Corinthians busca contornar turbulências internas — incluindo cobranças recentes sobre atrasos salariais relatadas pela meia Gabi Zanotti — para apostar em seu poderoso ataque (o melhor da competição, com 43 gols) e buscar a virada histórica sob o comando da técnica Emily Lima.
Para os torcedores que não comparecerão ao MorumBis, a decisão contará com ampla cobertura em canais abertos, públicos e plataformas de streaming. A transmissão ao vivo será realizada por:
São Paulo
Embalado pelo resultado da ida e contando com o apoio maciço de sua torcida — tendo perdido apenas uma partida em casa em todo o campeonato —, o Tricolor chega com força máxima para o confronto. O técnico Thiago Viana não possui desfalques confirmados e tem a tendência de repetir exatamente a mesma base tática e a mesma escalação inicial que garantiu a vantagem no primeiro duelo.
Corinthians
Em busca do heptacampeonato, as "Brabas" terão o importante retorno da zagueira Thaís Regina, que cumpriu suspensão no jogo de ida. No entanto, o departamento médico corinthiano registrou baixa de peso: a defensora Érika sentiu um desconforto no joelho esquerdo e foi vetada da decisão. Por outro lado, a lateral Tamires e a meia Vic Albuquerque estão confirmadas para liderar a tentativa de reação alvinegra fora de casa.
A consolidação do futebol feminino brasileiro como um fenômeno de massas ganha um novo e decisivo capítulo neste sábado, 3, quando São Paulo e Corinthians medem forças no Estádio do MorumBis pelo jogo de volta da final do Campeonato Brasileiro de 2026. Impulsionado pela vantagem tricolor obtida após a vitória por 2 a 1 na Neo Química Arena — com gols de Giovanna Crivelari e Isa Guimarães para as Soberanas, e Gabi Zanotti descontando para as alvinegras —, o clássico gerou uma mobilização estrondosa nas bilheterias. Com mais de 38 mil ingressos vendidos antecipadamente, o confronto na capital paulista ameaça diretamente marcas históricas de bilheteria da modalidade no país.
O patamar de engajamento alcançado pela decisão nacional coloca o futebol feminino em patamares comparáveis aos grandes eventos esportivos globais. Atualmente, o pódio e o ranking dos maiores públicos registrados no território brasileiro refletem o crescimento da modalidade:
No cenário internacional, o topo de público em partidas de clubes é liderado por marcas na Europa e nas Américas, encabeçado pelos 63.004 torcedores presentes no Empower Field at Mile High para o duelo entre Denver Summit FC e Washington Spirit pela NWSL em 2026, seguido por clássicos europeus que lotam regularmente arenas como o Wanda Metropolitano (Atlético de Madrid x Barcelona com 60.739 torcedores) e o Emirates Stadium (com partidas do Arsenal superando a faixa dos 60 mil presentes). A expectativa de casa cheia no MorumBis reafirma a força do mercado sul-americano na rota dos grandes espetáculos globais do esporte.
O jogo de volta decisivo acontece neste sábado, 3, com início marcado para as 16h30 (horário de Brasília).
O confronto será sediado no Estádio do Cícero Pompeu de Toledo, o MorumBis, em São Paulo.
A partida terá ampla cobertura na TV aberta e em plataformas de streaming, sendo transmitida por Globo, TV Brasil, GETV e Nsports.
O São Paulo venceu o jogo de ida por 2 a 1 na Neo Química Arena e joga por um empate para conquistar o título nacional.