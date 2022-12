Veja o caminho do Brasil até à final da Copa do Mundo

Com a definição dos classificados para as oitavas de final de seis dos oito grupos da Copa do Mundo, é possível desenhar qual será o caminho da Seleção Brasileira até a final.

A equipe do técnico Tite irá enfrentar na próxima fase alguma seleção do grupo H. O adversário vai depender do resultado das partidas que acontecem na próxima sexta-feira.

Caso avance em primeiro, o Brasil encara o segundo colocado do outro grupo, mas se passar em segundo colocado, enfrenta o primeiro. Neste momento, Portugal lidera o grupo H e Gana está na segunda posição. Com esse cenário, o Brasil enfrentaria Gana nas oitavas.

Caminho do Brasil se classificar em primeiro do grupo

Caso avance em primeiro do grupo, o Brasil ficará na chave com Holanda, Estados Unidos, Argentina, Austrália, Japão, Croácia e o segundo colocado do grupo H.

Nas quartas, o Brasil enfrentaria o vencedor da partida entre Japão e Croácia. Na semi, poderia enfrentar Holanda, Estados Unidos, Argentina ou Austrália.

Caminho do Brasil se classificar em segundo do grupo

Uma derrota para Camarões pode fazer com que o Brasil fique em segundo do grupo. Nesse cenário, Inglaterra, Senegal, França, Polônia, Marrocos, Espanha e o primeiro do grupo H estariam na chave do Brasil.

Nas quartas de final, a seleção encararia Marrocos ou a Espanha. Já na semi final, Inglaterra, Senegal, França ou Polônia poderiam ser adversários do Brasil.

Se o Brasil for para as quartas quando será o jogo

Avançando como primeiro colocado do grupo e passando das oitavas, o jogo das quartas de final do Brasil irá acontecer no dia 9 de dezembro às 12h no estádio Cidade da Educação.

Caso a seleção passe em segundo lugar e avance nas oitavas, a partida das quartas de final seria no dia 10 de dezembro às 12h no estádio Al Thumama.

