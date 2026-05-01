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Bolsonaro é internado em Brasília para cirurgia no ombro

Ex-presidente passou por procedimento autorizado pelo STF após relatar dores decorrentes de uma queda durante período de detenção

Bolsonaro: ex-presidente passa por cirurgia nesta sexta-feira, 1º, após autorização do STF (PABLO PORCIUNCULA/AFP)

Bolsonaro: ex-presidente passa por cirurgia nesta sexta-feira, 1º, após autorização do STF (PABLO PORCIUNCULA/AFP)

Isabela Rovaroto
Isabela Rovaroto

Repórter de Negócios

Publicado em 1 de maio de 2026 às 08h58.

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado nesta sexta-feira no Hospital DF Star, em Brasília, para a realização de uma cirurgia no ombro direito. O procedimento havia sido autorizado na véspera pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após solicitação da defesa. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro chegou ao hospital pouco depois das 7h para acompanhá-lo.

Segundo a equipe médica, a cirurgia deve durar cerca de uma hora. Caso não haja complicações, a previsão é de alta no dia seguinte. O momento exato, porém, dependerá da evolução do procedimento e do quadro clínico pós-operatório.

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde o fim de março. Antes disso, ficou duas semanas internado no mesmo hospital para tratar um quadro de broncopneumonia. O pedido para a nova intervenção cirúrgica foi apresentado ao STF em 21 de abril, após o ex-presidente relatar dores persistentes causadas por uma queda ocorrida enquanto estava sob custódia no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha.

De acordo com os laudos médicos anexados ao processo, Bolsonaro apresenta lesões no ombro direito que exigem cirurgia para reparação do manguito rotador e de estruturas associadas. Os exames indicam uma lesão de alto grau no tendão do supraespinhal, comprometimento do subescapular, subluxação do bíceps e outras alterações.

Na solicitação enviada ao STF, a defesa classificou o procedimento como de caráter “estritamente humanitário e sanitário”, argumentando que a cirurgia é necessária para preservar a integridade física, a funcionalidade do membro e a qualidade de vida do paciente. Segundo os advogados, a manutenção do quadro poderia representar uma limitação ao direito fundamental à saúde.

(Com informações de O Globo)

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