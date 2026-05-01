Spotify Fitness: app lança recurso para fazer exercício em casa; saiba usar

Spotify Fitness: app ganha hub com aulas da Peloton e treinos em vídeo para fazer em casa (Spotify)
Colaboradora
Publicado em 1 de maio de 2026 às 09h00.
Quem usa o Spotify para ouvir músicas e podcasts durante o treino agora tem mais do que playlists à disposição. O app lançou em abril de 2026 o hub Spotify Fitness, uma seção dedicada a treinos guiados em áudio e vídeo dentro do próprio aplicativo. O recurso integra aulas da Peloton e conteúdos de criadores independentes e já funciona no Brasil para assinantes do Spotify Premium.
A decisão se baseia na descoberta recente de que 70% dos assinantes Premium praticam exercícios ao menos uma vez por mês, e a plataforma já acumula mais de 150 milhões de playlists fitness ativas no mundo. A demanda cresceu ainda mais com o recurso de playlists geradas por IA (Prompted Playlist), que revelou treinos como um dos principais casos de uso.
com o hub, o Spotify passa a concorrer com apps dedicados como o Apple Fitness+ e a própria plataforma digital da Peloton. A diferença está na barreira de entrada, visto que a Apple vincula o serviço ao Apple Watch e o Spotify funciona em qualquer celular, computador ou TV com o app instalado, já eliminando essa alternância entre apps de treino e de música.
O catálogo reúne mais de 1.400 aulas sob demanda da Peloton, organizadas por modalidade. As categorias incluem força, ioga, pilates, cárdio (solo e ao ar livre), meditação, alongamento e barre. Nenhuma das aulas exige equipamento da Peloton — todas podem ser feitas em casa, com o peso do corpo.
Além da Peloton, o hub traz conteúdo de criadores independentes de fitness. Nomes como Pilates Body by Raven, Sweaty Studio, Abi Mills Wellness e Sophiereidfit produzem aulas em formatos de vídeo e áudio. Esse conteúdo de criadores independentes é acessível tanto para usuários Free quanto para Premium, enquanto o catálogo completo da Peloton fica restrito aos planos pagos.
O Spotify Free dá acesso a playlists fitness curadas e a parte dos conteúdos de criadores independentes. Há aulas em vídeo e áudio disponíveis sem assinatura, mas o catálogo é limitado e inclui anúncios.
Quem assina o Spotify Premium desbloqueia as mais de 1.400 aulas da Peloton, sem anúncios e com possibilidade de download para uso offline. Instrutores populares da Peloton, como Rebecca Kennedy, Ally Love e Rad Lopez, conduzem sessões que vão de corrida ao ar livre a meditação guiada.
Até o momento do lançamento, todo o conteúdo de treinos guiados está em inglês, sem dublagem ou legendas em português, mas o recurso deve ser atualizado nos próximos meses para incluir a tradução.
O passo a passo para encontrar o hub Fitness funciona da mesma forma em celular, desktop e TV:
O usuário também pode digitar "fitness" na barra de busca para ir direto ao hub. Cada episódio traz detalhes sobre o foco da aula e os equipamentos necessários — que, na maioria dos casos, se resumem a um tapete de exercícios.
Sim, o usuário pode seguir instrutores para que o conteúdo apareça na biblioteca, salvar episódios em playlists e baixar aulas para assistir offline. O download offline está disponível para assinantes Premium.
Outro recurso útil é a continuidade entre dispositivos. O usuário pode começar um vídeo de treino na TV da sala e migrar para o áudio no celular durante uma caminhada, sem perder o progresso da aula.
O acesso ao catálogo completo do Spotify Fitness faz parte da assinatura Premium, sem custo adicional. Os planos Premium no Brasil são: Individual; Duo (para duas pessoas no mesmo endereço); Família (até seis contas); e Universitário, com desconto para estudantes. Os valores, segundo a página oficial do Spotify, são: