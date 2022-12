Jogos da Copa do Mundo ao vivo hoje, sexta-feira, 2; onde assistir e horários

Definição dos últimos classificados para as oitavas de final da Copa do Mundo e Brasil em campo são os destaques do Mundial nesta sexta-feira.

Classificado, o Brasil encara Camarões para garantir a liderança do grupo sem depender de outros resultados. Preocupado com a próxima fase, o técnico Tite irá poupar seus principais jogadores e também dará rodagem para quem ainda não teve oportunidade de estrear na Copa. Camarões, por outro lado, encara a partida como o jogo da vida. Uma vitória com muitos gols pode classificar a seleção africana pelo saldo de gols.

A outra partida do grupo será entre Suíça e Sérvia. As equipes, que possuem uma rivalidade fora das quatro linhas por questões políticas, precisam da vitória para avançar. A Suíça garante a vaga na próxima vaga apenas com uma vitória simples. Já a Sérvia precisa vencer e torcer por uma derrota de Camarões para não depender dos critérios de desempate.

No grupo H, Portugal, já classificado para a próximo fase, joga contra a Coreia do Sul. Para os portugueses a vitória garante o primeiro lugar do grupo sem depender de outros resultados. A Correia precisa vencer para sonhar a classificação para a próxima fase.

No outro jogo da chave, Gana quer os três pontos contra o Uruguai para garantir a classificação. A seleção sul-americana faz péssima campanha e precisa de uma vitória e combinação de resultados para avançar para as oitavas de final.

Copa do Mundo 2022 ao vivo

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos da Copa hoje

Jogos do grupo do Brasil

16h - Camarões x Brasil - TV Globo, SporTV, GloboPlay, FIFA+, Twitch (Casimito) e YouTube (Cazé TV)

- TV Globo, SporTV, GloboPlay, FIFA+, Twitch (Casimito) e YouTube (Cazé TV) 16h - Sérvia x Suíça - SporTV 2 e FIFA+

Jogos do grupo H

12h - Gana x Uruguai - SporTV e FIFA+

- SporTV e FIFA+ 12h - Coreia do Sul x Portugal - TV Globo, SporTV 2, GloboPlay e FIFA+

