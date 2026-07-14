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Fase de grupos copa 2026

Flamengo lança campanha para torcida criar nova camisa

O novo modelo será eleito por votação popular e será produzido especialmente para a torcida rubro-negra

Lucas Paquetá: o Flamengo lançou campanha para o torcedor criar um novo uniforme (Gilvan de Souza/Flamengo)

Lucas Paquetá: o Flamengo lançou campanha para o torcedor criar um novo uniforme (Gilvan de Souza/Flamengo)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 14 de julho de 2026 às 19h15.

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O Flamengo anunciou nesta terça-feira, 14, a campanha "Manto da Nação", que permitirá aos torcedores criarem o design da próxima camisa oficial produzida especialmente para a torcida rubro-negra.

Além de participar da criação do uniforme, os torcedores também serão responsáveis por escolher o modelo vencedor por meio de uma votação online. O projeto será dividido em três etapas.

Primeiro, os participantes poderão enviar seus desenhos. Em seguida, uma comissão selecionará as dez melhores propostas, que serão submetidas à votação popular. O modelo mais votado será produzido oficialmente pelo Flamengo em uma edição limitada.

O vencedor da campanha receberá um prêmio de R$ 10 mil, além de uma camisa produzida com o próprio desenho. Os outros nove finalistas também serão presenteados com uma unidade da edição vencedora.

A camisa será comercializada em uma edição especial e poderá ser encomendada durante um período exclusivo.

Para participar, os torcedores devem acessar o site oficial da campanha, mantodanacao.flamengo.com.br, e enviar uma proposta autoral em arquivo PDF, com até 20 MB, acompanhada de uma explicação sobre o conceito que inspirou a criação do uniforme.

O CMO do Flamengo, Ricardo Hinrichsen, destacou que a ação busca fortalecer o vínculo entre o clube e a torcida.

"O Flamengo sempre está pensando em como fazer a sua torcida participar ativamente de suas ações, por isso esse Manto terá um significado especial para todos nós. É um projeto que une paixão, criatividade e pertencimento, tudo isso para o Manto carregar a história que a própria Nação vai construir", disse o dirigente.

Cronograma da campanha:

  • Envio dos desenhos: de 14 de julho até 9 de agosto;
  • Seleção das dez melhores propostas: de 10 a 16 de agosto;
  • Votação da torcida: de 17 a 30 de agosto;
  • Divulgação do resultado: 1º de setembro;
  • Período exclusivo de vendas: de 1º a 8 de setembro;
  • Início da fabricação: a partir de 9 de setembro;
  • Entrega das camisas: a partir de dezembro.
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