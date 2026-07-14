Flamengo lança campanha para torcida criar nova camisa

O Flamengo anunciou nesta terça-feira, 14, a campanha "Manto da Nação", que permitirá aos torcedores criarem o design da próxima camisa oficial produzida especialmente para a torcida rubro-negra.

Além de participar da criação do uniforme, os torcedores também serão responsáveis por escolher o modelo vencedor por meio de uma votação online. O projeto será dividido em três etapas.

Primeiro, os participantes poderão enviar seus desenhos. Em seguida, uma comissão selecionará as dez melhores propostas, que serão submetidas à votação popular. O modelo mais votado será produzido oficialmente pelo Flamengo em uma edição limitada.

O vencedor da campanha receberá um prêmio de R$ 10 mil, além de uma camisa produzida com o próprio desenho. Os outros nove finalistas também serão presenteados com uma unidade da edição vencedora.

A camisa será comercializada em uma edição especial e poderá ser encomendada durante um período exclusivo.

Para participar, os torcedores devem acessar o site oficial da campanha, mantodanacao.flamengo.com.br, e enviar uma proposta autoral em arquivo PDF, com até 20 MB, acompanhada de uma explicação sobre o conceito que inspirou a criação do uniforme.

O CMO do Flamengo, Ricardo Hinrichsen, destacou que a ação busca fortalecer o vínculo entre o clube e a torcida.

"O Flamengo sempre está pensando em como fazer a sua torcida participar ativamente de suas ações, por isso esse Manto terá um significado especial para todos nós. É um projeto que une paixão, criatividade e pertencimento, tudo isso para o Manto carregar a história que a própria Nação vai construir", disse o dirigente.

Cronograma da campanha: