Veja a escalação do Flamengo para hoje

Flamengo: escalação para a final do mundial foi divulgada (Wagner Meier/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 12h53.
PSG e Flamengo se enfrentam pela final da Copa Intercontinental 2025 nesta quarta-feira, 17. A partida, que promete ser um grande confronto, acontecerá no Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Catar, e terá início às 14h, no horário de Brasília.
O Paris Saint-Germain avançou à decisão como campeão da Liga dos Campeões, enquanto o Flamengo garantiu sua vaga ao ganhar a Libertadores da América e superar dois adversários no caminho, o Cruz Azul, do México e o Pyramids, do Egito.
O departamento médico do time carioca está vazio pela primeira vez no ano e o técnico Filipe Luís terá todo o elenco à disposição, exceto Viña e Allan que não foram relacionados para o torneio.
Em entrevista coletiva, o técnico explica sua estratégia para o jogo decisivo: "temos uma forma de defender, não defendemos o jogador, defendemos a equipe, a bola, e esperamos tirar o máximo de tempo possível de jogadores determinantes, em especial no meio. Não tenho dúvidas de que teremos armas para neutralizar o ataque do PSG."