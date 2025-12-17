Esporte

Veja a escalação do Flamengo para hoje

O time carioca enfrenta o PSG na final do mundial de clubes nesta quarta-feira

Flamengo: escalação para a final do mundial foi divulgada (Wagner Meier/Getty Images)

Paloma Lazzaro
Estagiária de jornalismo

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 12h53.

PSG e Flamengo se enfrentam pela final da Copa Intercontinental 2025 nesta quarta-feira, 17. A partida, que promete ser um grande confronto, acontecerá no Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Catar, e terá início às 14h, no horário de Brasília.

O Paris Saint-Germain avançou à decisão como campeão da Liga dos Campeões, enquanto o Flamengo garantiu sua vaga ao ganhar a Libertadores da América e superar dois adversários no caminho, o Cruz Azul, do México e o Pyramids, do Egito.

'Teremos armas para neutralizar o ataque do PSG'

O departamento médico do time carioca está vazio pela primeira vez no ano e o técnico Filipe Luís terá todo o elenco à disposição, exceto Viña e Allan que não foram relacionados para o torneio.

Em entrevista coletiva, o técnico explica sua estratégia para o jogo decisivo: "temos uma forma de defender, não defendemos o jogador, defendemos a equipe, a bola, e esperamos tirar o máximo de tempo possível de jogadores determinantes, em especial no meio. Não tenho dúvidas de que teremos armas para neutralizar o ataque do PSG."

Confira escalação do Flamengo

  • Técnico: Filipe Luís
  • Com o time praticamente completo, o Flamengo irá para a final com Rossi no gol, e disputas nas vagas de zagueiro e ataque.
  • Escalação: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Plata e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

 

  • Flamengo: confira a escalação completa para a final do mundial (Flamengo/Divulgação)

