Flamengo pode alcançar quase meio bilhão em premiações em 2025

Flamengo: veja quanto o time pode acumular em 2025 (AFP)

17 de dezembro de 2025

O Flamengo caminha para um feito histórico: além de ser o primeiro clube brasileiro a ultrapassar a marca de R$ 2 bilhões em faturamento no ano, pode chegar a quase meio bilhão de reais apenas com premiações.

Até agora, o time já soma R$ 422,3 milhões em conquistas na temporada.

Esse montante pode aumentar ainda mais caso o Rubro-Negro vença a Copa Intercontinental nesta quarta-feira, 17, contra o PSG.

O título renderia R$ 27 milhões adicionais, elevando o total para R$ 449,3 milhões.

Os números incluem a premiação do Campeonato Brasileiro, estimada em cerca de R$ 55 milhões, embora o valor oficial ainda não tenha sido divulgado pela CBF.

Estrutura e gestão como pilares do sucesso

Para especialistas, o domínio do Flamengo é resultado direto da combinação entre força econômica e organização administrativa.

“A superioridade do Flamengo é fruto de duas coisas muito claras: tamanho econômico e organização. O clube iniciou essa transformação há cerca de dez anos, abrindo mão de títulos e evitando loucuras no começo. Reduziu dívidas, investiu em base e infraestrutura”, explica Guilherme Bellintani, ex-presidente do Bahia e atual CEO da Squadra Sports,  plataforma de multiclubes que controla Londrina e Linense.

Na mesma linha, Moises Assayag, sócio-diretor da Channel Associados, destaca a profissionalização:

“O destaque do Flamengo não se resume às receitas. A gestão se tornou referência no futebol brasileiro, principalmente pelas boas práticas de governança.”

Receitas recordes e patrocínios milionários

O faturamento geral do clube impressiona.

Em 2024, foram R$ 453 milhões com direitos de transmissão e R$ 417,7 milhões em publicidade e patrocínios. Em 2025, os números devem crescer ainda mais com o contrato da Betano, que garante R$ 268,5 milhões por temporada.

Para Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports (divisão da gestão esportiva da empresa do cantor Jay Z) no Brasil, clubes bem administrados criam um ciclo virtuoso:

“Mais receitas e menor custo geram superávit, que permite montar elencos melhores. Isso aumenta premiações e receitas com transferências, formando um círculo virtuoso.”

Para Thales Rangel Mafia, gerente de marketing da Multimarcas Consórcios, o Flamengo é exemplo de monetização da paixão:

“A credibilidade administrativa atrai marcas globais e viabiliza investimentos em elencos de nível europeu, criando um círculo virtuoso: gestão gera receita, que compra qualidade técnica, que valoriza a marca e atrai novos investidores.”

Reconhecimento internacional

Flamengo e Palmeiras foram indicados ao prêmio de melhor clube do mundo no Globe Soccer Awards, concorrendo com gigantes como Bayern de Munique, Barcelona, Chelsea e PSG. A cerimônia acontece em 28 de dezembro, em Dubai.

Premiações do Flamengo em 2025

  • Supercopa do Brasil: R$ 11 milhões
  • Carioca: Sem premiação
  • Mundial de Clubes: R$ 150,6 milhões
  • Copa do Brasil: R$ 5,953 milhões
  • Libertadores: R$ 178,8 milhões
  • Brasileirão: R$ 55 milhões (estimado)
  • Copa Intercontinental: R$ 21 milhões (pela vaga à final)
