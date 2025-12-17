Flamengo pode alcançar quase meio bilhão em premiações em 2025

O Flamengo caminha para um feito histórico: além de ser o primeiro clube brasileiro a ultrapassar a marca de R$ 2 bilhões em faturamento no ano, pode chegar a quase meio bilhão de reais apenas com premiações.

Até agora, o time já soma R$ 422,3 milhões em conquistas na temporada.

Esse montante pode aumentar ainda mais caso o Rubro-Negro vença a Copa Intercontinental nesta quarta-feira, 17, contra o PSG.

O título renderia R$ 27 milhões adicionais, elevando o total para R$ 449,3 milhões.

Os números incluem a premiação do Campeonato Brasileiro, estimada em cerca de R$ 55 milhões, embora o valor oficial ainda não tenha sido divulgado pela CBF.

Estrutura e gestão como pilares do sucesso

Para especialistas, o domínio do Flamengo é resultado direto da combinação entre força econômica e organização administrativa.

“A superioridade do Flamengo é fruto de duas coisas muito claras: tamanho econômico e organização. O clube iniciou essa transformação há cerca de dez anos, abrindo mão de títulos e evitando loucuras no começo. Reduziu dívidas, investiu em base e infraestrutura”, explica Guilherme Bellintani, ex-presidente do Bahia e atual CEO da Squadra Sports, plataforma de multiclubes que controla Londrina e Linense.

Na mesma linha, Moises Assayag, sócio-diretor da Channel Associados, destaca a profissionalização:

“O destaque do Flamengo não se resume às receitas. A gestão se tornou referência no futebol brasileiro, principalmente pelas boas práticas de governança.”

Receitas recordes e patrocínios milionários

O faturamento geral do clube impressiona.

Em 2024, foram R$ 453 milhões com direitos de transmissão e R$ 417,7 milhões em publicidade e patrocínios. Em 2025, os números devem crescer ainda mais com o contrato da Betano, que garante R$ 268,5 milhões por temporada.

Para Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports (divisão da gestão esportiva da empresa do cantor Jay Z) no Brasil, clubes bem administrados criam um ciclo virtuoso: